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黎智英保釋上訴案 港終院擇日判決繼續還押

記者林汪靜／即時報導
香港終審法院1日審理結果出爐，5名法官決定黎智英將繼續還押。（圖／取自海外網）
香港終審法院1日審理結果出爐，5名法官決定黎智英將繼續還押。（圖／取自海外網）

香港律政司先前就壹傳媒創辦人黎智英獲准保釋的決定上訴至香港終審法院，案件1日在終審法院進行審訊，審理結果出爐，5名法官決定將擇日頒布書面判詞，期間黎智英將繼續還押。

香港星島日報報導，黎智英已扣押監獄32天，1日早晨他乘坐囚車押送至終審法院，黎智英女兒及長子也出庭旁聽。在休庭時間，黎智英向眾人揮手，香港民主派人士包括立法會前議員「長毛」梁國雄、梁家傑、李永達等人上前與黎智英低頭交談，黎智英雙手合十向公眾致意。

中新網報導，黎智英之前被指控詐欺及違反港版國安法中的勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，他在兩案中均被拒保釋；去年12月23日，黎智英合併兩案向香港高等法院申請保釋獲批；同月31日，香港律政司向終審法院申請上訴許可及再次羈押黎智英，獲終院批准，黎智英隨即還押。

終審法院1日早上10時開庭審理香港律政司的終審上訴，已被還押32天的黎智英當日早上9時27分許由囚車押解到終審法院出席聆訊。

【中央社／香港1日電】

香港終審法院今天審理壹傳媒集團創辦人黎智英的保釋案，終院傍晚宣布押後宣判，黎智英需要還押看管。

終院今早審理此案，綜合本地電子媒體發自終院的報導，終院法官在聽取控辯雙方陳詞後，傍晚宣布上述裁決。

當局稍早前依港區維護國家安全法起訴黎智英，指他勾結外國或者境外勢力危害國家安全；去年12月23日，黎智英獲高等法院批准以港幣1000萬元現金等多項條件保釋外出。

但律政司向終院提出上訴，終院於去年底批出上訴許可，排期今天審理。

香港國安法第42條規定，「對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋」。

律政司基於上述規定向終院提出上訴，並指高等法院批准黎智英保釋，犯了原則性錯誤。

黎智英所涉上述國安法案以及另一起詐欺案，預定4月16日一併審理。

香港 詐欺 監獄

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