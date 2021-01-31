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習近平：保護知識產權 須從國家戰略高度出發

記者賴錦宏／即時報導
中共總書記習近平。(新華社資料圖片)
中共總書記習近平。(新華社資料圖片)

新華社報導，在明日出版的「求是」雜誌，將發表中共總書記習近平的文章「全面加強知識產權保護工作激發創新活力推動構建新發展格局」，該文強調中國必須從國家戰略高度和進入新發展階段要求出發，全面加強知識產權（智慧財產權）保護工作，促進建設現代化經濟體系。

文章強調，創新是引領發展的第一動力，保護知識產權就是保護創新。全面建設社會主義現代化國家，必須更好推進知識產權保護工作。知識產權保護工作關係國家治理體系和治理能力現代化、高質量發展、人民生活幸福、國家對外開放大局、以及國家安全。

文章稱，中國知識產權事業不斷發展，走出了一條中國特色知識產權發展之路，同時也要清醒看到不足。當前，中國正從知識產權引進大國向知識產權創造大國轉變，從追求數量轉向提高質量。必須從國家戰略高度和進入新發展階段要求出發，全面加強知識產權保護工作，促進建設現代化經濟體系，激發全社會創新活力，推動構建新發展格局。

第一，加強知識產權保護工作頂層設計。第二，提高知識產權保護工作法治化水平。第三，強化知識產權全鏈條保護。第四，深化知識產權保護工作體制機制改革。第五，統籌推進知識產權領域國際合作和競爭。第六，維護知識產權領域國家安全。

文章同時強調，中共各級黨委和政府要落實責任，強化知識產權工作相關協調機制，重視知識產權人才隊伍建設。

中國 中共 習近平

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