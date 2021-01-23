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中國核酸檢測增「肛拭子」採樣 網：記得換棉籤！

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中國核酸檢測增「肛拭子」採樣 網：記得換棉籤！

記者林則宏／即時報導
咽拭子是中國目前大規模核酸檢測的主要方式，但為防漏診會對重點人群同時採集肛拭子。圖為北京市西城區22日對當地民眾進行普篩。(新華社)
咽拭子是中國目前大規模核酸檢測的主要方式，但為防漏診會對重點人群同時採集肛拭子。圖為北京市西城區22日對當地民眾進行普篩。(新華社)

大規模核酸檢測中國防控新冠疫情的重要手段，但無論是透過喉嚨的「咽拭子」或鼻腔的「鼻拭子」檢測，都已經讓不少人感到難受。不過讓部分中國民眾更緊張的是，一些地區最近又增加了一種檢測方式：「肛拭子」採樣。有網友就問道：「不會也在室外採集吧？」

北京日前新增1例無症狀感染者為9歲男童，該男童後被診斷為確診病例。北京20日召開的新冠肺炎疫情防控記者會稱，已對該確診男童所在的學校全體學生、教職員工等進行了鼻咽拭子、口咽拭子、肛拭子及血清檢測。

這個消息最引起中國民眾關注的，是其中「肛拭子」這三個字。目前中國核酸檢測最普遍的採樣方式是咽拭子，為何突然增加了「肛拭子」？

這項訊息近日在網路引發討論，除了有人擔心「肛拭子」是不是也集體在室外採集，還有網友說，「肛試子不敢想！」「新冠檢測方法為何一個比一個難受？」「我的天，寧願抽血。」「做完肛拭子再做咽拭子，要記得換棉籤啊！」

不過也有網友說，「負責採樣的人，比你還難受吧？」

因為有不少人關切這個話題，據央視新聞報導，北京佑安醫院呼吸與感染疾病科副主任醫師李侗曾解釋，一些無症狀感染者或輕症感染者，感染後病情恢復得很快，可能3至5天咽部核酸就檢測不到了。

李侗曾說，研究發現，一部分感染者糞便或肛拭子核酸陽性的持續時間比上呼吸道持續時間更長。因此，增加肛拭子核酸檢測能夠提高感染者檢出率，減少漏診。

但李侗曾也強調，考慮到肛拭子採集不如咽拭子便捷，目前只會對隔離點等重點人群同時採集咽拭子和肛拭子。新冠肺炎感染者血清抗體持續時間更長，大部分可以超過半年，必要時還會對重點人群加測血清抗體。這麼做的目的也是提高檢出率，降低假陰性的概率。

檢測 中國 北京

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