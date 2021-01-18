「打不掉TMD」 鄭爽被爆找代孕、鬧棄養事件全紀錄

鄭爽與張恒。（取材自微博）

中國 女星鄭爽與前男友張恒私生活近期引發廣大爭議，張恒18日發文反擊網傳他詐欺等謠言，卻意外揭露關於鄭爽隱婚、離婚、來美代孕兩子甚至想棄養的各種負面消息。

來源：V吃瓜社会学家 YouTube

綜合媒體報導，鄭爽2019參加綜藝節目「女兒們的戀愛2」與當時的男友張恒放閃，不過兩人最終仍走向分手，甚至還因財務糾紛鬧出官司，近日又傳出張恒用鄭爽名義借錢、詐騙等傳聞，而今張恒突發文闢謠，掀起熱議。

孩子無法回中國 張控鄭的錯

張恒18日發文，澄清網傳詐騙、借高利貸、逃避貸款、攜款潛逃等一系列言論都是謠言，「我發誓我從沒做過這些事！也不會去做這些事！」不過更令讓網友關注的是，他表示自己確實在美國 ，原因竟是「必需照顧並保護兩個年幼無辜的小生命」，隨文更曝光他抱與兩個孩子的合照，還在朋友圈承認自己就是孩子的爸，兩個寶寶已一歲多。

網易娛樂報導，張恒的朋友也確認他人就在美國，還稱鄭爽未遵照法律程序，所以兩個孩子才無法回到中國，張恒要顧孩子所以也回不來。

張恒友人向網易娛樂出示兩個小孩在美國的出生證明，一份「內華達州人口紀錄出生證明」顯示，女童出生時間為2020年1月4日；母親現用法定姓名「Shuang ZHENG」，年齡28；父親現用法定姓名「Heng ZHANG」，年齡29。另一份「科羅拉多州人口紀錄出生證明」顯示，男童出生時間為2019年12月19日；母親在第一次結婚前的姓名為「SHUANG ZHENG」；父親姓名為「HENG ZHANG」，出生地中國，年齡29。

兩人正在辦離婚 鄭父曾提墮胎

兩個小孩出生時間僅差約兩周，出生地也差很遠，讓網友紛紛驚呼「鄭爽找代孕！」

除了驚爆代孕外，傳出其實鄭爽與張恒曾在美國結婚，目前正在辦離婚，也因離婚再爆出兩個孩子遭女方棄養，甚至曾在代理孕母懷孕時女方父親就希望對方墮胎。

張恒好友向媒體提供一段疑似鄭爽、張恒父母錄音，錄音中，女方和父母都提出棄養的意見：「兩個人分開了，分開了就誰也養不起，就是跟醫院說一下，就棄養唄，就棄唄。（女父）」「這兩個孩子就一句話不能要。（女父）」「這兩個孩子七個月真的打不掉，TMD（女）」「還有一種方法，就是，領養，就生下來後，就送人了（女母）。」

男方父親則在錄音中拒絕這個提議：「不行的，你想的簡單了，這在美國都犯法的你知道嗎？」

鄭爽疑小號回應：傷人你有一套

不過，截至發稿，有關爆料都是張恒方面的說法，鄭爽方面並未正式公開回應。而在疑是鄭爽微博 小號裡，18日下午則貼出一個表情包圖案，上面寫著「傷害人你真有一套」，似乎就是在回應找代孕又棄養的事件。

騰訊報導，事件發生後，原本由鄭爽代言的「110警察節」相關短片已經被「警民直通車-上海」官方微博刪除。「時尚芭莎」雜誌官方微博也下架了鄭爽的相關內容。

為何在美國代孕？

代孕本身在中國是違法的。而在美國，部分州代孕是合法的，其中一個就是鄭爽被爆找人代孕的內華達州。