胡錫進：中國可在台海與美方對決 把美國打成落水狗

中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進撰文表示，中國可在台海與美方對決，把美國打成落水狗。（觀察者網）

美國 連日來對台動作頻頻，美國國務卿龐培歐 （Mike Pompeo）6日宣布，美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將訪問台灣。9日，龐培歐又宣布廢除美國對台灣關係的「自我限制」。

對此，中國 官媒《環球時報》總編胡錫進周二（12日）微博發文指出，龐培歐等人竟然忘記了，台海是中國博弈工具增加最快的地區；中方完全可以在台海地區與美方的極限挑釁做一次對決，在台海把他們打成落水狗。

胡錫進說，龐培歐進入極其瘋狂的狀態，大有將反華牌全都出盡，搞出過去完全不可思議的極限破壞之勢。中國必須堅決打擊這幫破壞者，在他們的破壞進入中國的「火力範圍」之內時予以迎頭痛擊，決不能姑息他們胡作非為。

他指出，龐培歐冒進到台灣問題上，他自以為在這方面最能擊痛中國。然而這幫人被傲慢沖昏了頭，竟然忘記了台海地區是中國博弈工具增加最快的地區，北京為尋求和平統一，一直克制在這個地區的行動，但中方快速增長的實力最有利於在這個地區展開並投入使用，對美方的氣焰形成沈重打擊。

文章指，中方完全可以在台海地區與美方的極限挑釁做一次對決，要讓龐培歐等人因為誤判形勢的狂妄之舉而名譽掃地，在台海把他們打成落水狗。美國和世界上不會有人真正同情他們，因為所有人都知道他們尋釁在先，遭反擊而灰溜溜是自作自受。