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WHO新冠病毒溯源國際專家 14日赴中考察

記者賴錦宏／即時報導
世衛組織新冠病毒溯源國際專家組將於1月14日抵達中國考察。（路透社資料照片）
世衛組織新冠病毒溯源國際專家組將於1月14日抵達中國考察。（路透社資料照片）

中國國家衛健委11日發布消息稱，經雙方協商，世衛組織新冠病毒溯源國際專家組將於1月14日抵達中國考察，與中方科學家就新冠病毒溯源進行聯合科研合作。

據香港01，世衛總幹事譚德塞5日表示，國際專家組專家小組兩名成員已出發，但世衛得知中國官員仍未批出專家到當地的許可，因此感到失望。他表示自己與中國高官接觸，再次重申到當地調查疫情起源是世衛的優先事項。

譚德塞8日表示，正與中國官員保持聯繫，中方同意在未來數天通知具體日期，世衛將在下周說明，希望屆時能確定出發日期，專家組的簽證及其他準備工作正在進行。

譚德塞發言後，澳洲、英國、日本方面都先後表態，希望中國盡快同意世衛國際專家小組赴中。

中國外交部發言人華春瑩在7日回應指，據向中方主管衛生部門了解，中方正與世衛組織就國際專家組赴中開展溯源合作的具體安排進行商談。她又說：「我們注意到一些人發表了不負責任的言論，我們必須對此高度警惕。借病毒溯源問題進行政治操弄、作秀和炒作，只會對正常的溯源國際合作造成干擾。這是我們不願看到的，也是國際社會不能接受的。」

至1月9日，中國國家衛生健康委副主任曾益新表示，中方對世界衛生組織國際專家組來武漢開展溯源合作是積極、開放、支持的，中方已經做好準備。

中國 世衛 譚德塞

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