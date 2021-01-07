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歐盟及UN人權公署：港區國安法成壓制異議者工具

中央社記者唐佩君布魯塞爾7日專電
歐盟對外事務部及聯合國人權事務高級專員公署認為，「港區國安法」成為壓制異議者工具。圖為香港警察。(美聯社)
歐盟對外事務部及聯合國人權事務高級專員公署認為，「港區國安法」成為壓制異議者工具。圖為香港警察。(美聯社)

香港警方1月6日逮捕53名泛民主派人士引起國際關切，歐盟對外事務部及聯合國人權事務高級專員公署認為，「港區國安法」成為壓制異議者工具。

香港1000多名員警昨天拘捕53名泛民主派人士，因他們涉嫌組織或參與立法會「35+」初選，意圖逼使行政長官下台及特別行政區政府癱瘓，觸犯了港區國安法、最高無期徒刑的顛覆國家政權罪。

歐盟對外事務部（EEAS）當天表示，逮捕行動表明香港不再容忍政治多元化，並認為「港區國安法」正被用來壓制異議者及扼殺行使人權與政治自由者。

EEAS進一步表示，歐盟正分析情勢，未排除對採取拘捕行動相關方祭出制裁。

今天聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）也表示，對周三香港共53名政治活動家、學者、前立法會議員、區議員及律師等遭逮捕深表關切，並呼籲立即釋放。

OHCHR表示，這些逮捕行動顯示正如人們所擔心，「港區國安法」規定的顛覆罪正被用來拘留行使參與政治和公共事務合法權利的個人。

此外，OHCHR強調，透過直接及自由選擇的代表行使參與公共事務的權利是一項基本權利。呼籲相關當局履行「公民權利和政治權利國際公約」規定的義務，並避免利用「港區國安法」壓制言論、和平集會等自由權利。

聯合國人權事務辦公室及聯合國人權專家曾多次警告，2020年6月通過的「港區國安法」中顛覆罪行含糊不清，內容過於廣泛，有利於濫用或任意實施。

港區國安法 香港 聯合國

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