中國外匯存底創近五年新高 專家直指兩大原因

中國外匯存底創2016年5月來新高，專家直指有兩大原因。中新社資料照片

中國 人民銀行官網7日披露，截至2020年12月底，中國外匯存底為3兆2,165.22億美元 ，創2016年5月以來新高，專家直指有兩大原因。

數據顯示，去年12月，中國外匯存底比11月增加380.32億美元，全年增加1,085.98億美元。

中新經緯引述中國民生銀行首席研究員溫彬表示，估值變動是導致12月外匯存底規模上升的主要原因；另外，真實貿易和跨境資本流動，對當月外匯存底規模增長形成貢獻。整體來看，中國外匯存底保持相對穩定。2020年全年外匯存底增加1,086億美元，說明中國外匯存底具有較為堅實的穩定基礎。

國際金融問題專家趙慶明分析，外匯存底的增加，主要是匯率折算的貢獻，去年12月美元指數大幅下跌，歐元、英鎊、日圓等非美貨幣全線上漲，匯率折算的帳面金額應該不低於200億美元，投資收益的兌現以及人民幣 升值背景下，外匯收支順差共同構成外匯存底在去年12月底的增加。

趙慶明表示，今年美元指數的重心是下行的，再加上眼下看多人民幣的較多，中國債券市場對外資的吸引力，也會對外匯存底做正向貢獻。

溫彬則認為，下一階段，中國外匯存底規模將繼續保持穩定。一方面是因為中國經濟復甦形勢持續向好，另一方面，中國宏觀調控、外匯管理等政策審時度勢，2020年以來透過淡出使用逆周期調節因子、調整遠期售匯業務的外匯風險準備金率、跨境融資宏觀審慎參數、境內企業境外放款宏觀審慎調節系數等引導市場預期，預計未來宏觀調控政策將繼續發揮積極作用，促進人民幣匯率在均衡合理水準雙向波動，維護跨境資本流動基本平衡與外匯市場平穩運行，為外匯存底規模的保持穩定提供保障。