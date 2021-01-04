消失2個多月疑「被隱身」外媒追問：馬雲哪兒去了？

馬雲稱，沒有系統性金融風險，因為中國金融基本上沒有系統。（Getty Images）

螞蟻集團IPO暫停後，一向高調的阿里巴巴創始人馬雲 「消失了」? 最令人驚訝的是，他竟然沒有出席自己製作並擔任評委的節目『非洲創業者』。迄今，馬雲離開公眾視線已經有兩個多月了，「馬雲哪兒去？」成為外媒關注的焦點。

彭博新聞4日報導援引一位知情人士稱，12月初馬雲被當局建議不要離開中國 。另據BBC報導，2020年10月24日，馬雲在上海的一次公開演講似乎觸動中國監管層的神經。當天金融論壇上，中國國家副主席王岐山通過視頻致辭，稱中國要守住不發生系統性金融風險的底線。馬雲卻稱，沒有系統性金融風險，因為中國金融基本上沒有系統。他還表示，必須改掉金融的「當鋪思想」，還批評旨在降低金融風險的國際間「巴塞爾協議」是老人俱樂部，並表示「好的創新不怕監管，但是怕用昨天的方式去監管」。

此後不到十天時間，中國國務院召開金融安全專題會議，金融系統官媒批評馬雲的「螞蟻」，緊接著就是接踵而來的「集體約談」、「監管新規」，以及「上市暫緩」。

報導稱，馬雲本人近期社交媒體上保持沉默，他的微博和推特最後一次更新都是在去年10月。難免引發媒體普遍猜疑，馬雲是否在中國「被隱身」。

英國金融時報日前報導，馬雲從他自創的「非洲創業者」（Africa's Business Heroes）真人秀決賽圈評審團中「消失」，「暗示」著他在中國「失寵」後陷入的困境。

「非洲創業者」真人秀由馬雲公益基金會牽頭舉辦，馬雲曾出席2019年首屆決賽，並擔任評委。報導說，在2020年11月的第二屆決賽中，阿里巴巴高管彭蕾取代馬雲任評委。

金融時報援引阿里巴巴發言人解釋，馬雲不再擔任非洲創業者大賽決賽評審的理由是，他的「日程安排衝突」。

每日郵報稱，馬雲缺席決賽很「神祕」。該報認為，馬雲現在「從公眾視線徹底消失。考慮到他從前極為高調，這個突然轉變更加引人注目」。不過報導還說，目前沒有跡象表明馬雲「受到身體傷害」。

但英國太陽報報導，中國一向「嚴厲」對付那些敢於和當局唱反調的人。報導特別提到，今年3月，北京 地產大亨任志強在批評習近平應對新冠疫情危機後失蹤。

泰晤士報並沒有猜測馬雲的下落，但日前發表題為「北京威脅摧毀馬雲構築的大廈」的報導。報導說，自從兩個月前馬雲挑戰北京的監管體制和國家支持的銀行的霸主地位以來，他的商業帝國就被「拋入亂局」。

除英國媒體外，其他一些西方國家、印度媒體等也開始關注馬雲的去向，刊出用「馬雲哪兒去了？」做標題的報導。