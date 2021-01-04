潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

圖為中國瀋陽皇姑區黃河街道北行社區檢測點，檢測人員準備核酸採樣。（新華社）

新冠肺炎持續蔓延，病毒源頭至今未查明。日前，中國 網上流傳一篇原中共 中央調查部副部長、曾長期潛伏國民黨間諜熊向暉之女、新華社中國特稿社副社長熊蕾撰寫的文章。文章質疑，美國 與2003年SARS（非典）及去年武漢爆發新冠疫情有關。

綜合明報、香港01等港媒報導，這篇題為「我始終對新冠病毒（SARS-CoV-2）來源持有懷疑，不吐不快」文章說，90年代，哈佛大學公共衛生學院擔任副教授的徐希平曾在安徽進行基因樣本採集，研究由美國國家健康研究院出資。徐希平獲得9個資助的項目，全部涉及在安徽採集基因樣本。

熊蕾指稱，當時實際進行的項目是政府批准數量的3倍，其中兩項是與呼吸系統有關係，2002年，美方公布的調查是15個項目，是中國政府批准數量的5倍。

熊蕾再列出後來對研究的種種調查工作，及美國當局的報吿，認定「徐希平所主持的12個人類基因研究項目，在生命倫理、監督管理和確保參與者的安全等多方面，存在『廣泛而嚴重』的違規」。

熊蕾稱，2003年SARS爆發後，一名生物學家曾對她表示：「SARS不是一場生物戰，但是它完全達到了生物戰的效果。」「病毒的針對性太強了，感染者絕大多數是以中國人為主的亞裔。」熊蕾還引述引述學者童增在SARS疫情後的著作「最後一道防線」，提出SARS可能是針對中國人的基因武器。

蕾說：「想想哈佛拿走了我們多少哮喘病基因的樣本」，又稱：「中國拿過哪個國家的基因樣本？所以美國說新冠病毒是我們武漢的生物實驗室製造的，簡直就是笑話。」

對於疫情全球大爆發，熊蕾稱：「那可以說它失控了，有人搬起石頭砸了自己的腳。病毒沒有按照既定的劇本演。」「而中國有了SARS的教訓，將自己的優勢發揮到極致，成功抗擊了疫情。而那些玩火的人，本來想隔岸觀火，根本沒有防備。結果引火燒身。」

熊蕾現任新華社中國特稿社副社長、高級編輯。熊蕾的父親熊向暉，1949年之前潛伏在國軍胡宗南部做間諜，1949中共建政年後曾任外交工作，後曾出任中共中央調查部副部長，毛澤東曾稱讚熊向暉的地下情報工作：「一個人能頂幾個師」。

去年四月，在歐美各國質疑新冠病毒來自武漢時，中共外交部發言人趙立堅曾以中英雙語連發5條推文，質疑是美軍將病毒帶到武漢，並說「美國欠我們一個解釋」。當時，美國立即向中共抗議。