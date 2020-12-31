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亞洲首富換人做！中國飲料品牌董事長 身價778億美元

編譯莊蕙嘉／即時報導
農夫山泉創辦人鍾睒睒躍升亞洲首富。取材自騰訊
農夫山泉創辦人鍾睒睒躍升亞洲首富。取材自騰訊

根據彭博「億萬富豪指數」，中國飲用水品牌「農夫山泉」董事長鍾睒睒（音同閃）以778億美元資產，超越馬雲及印度首富穆凱希•安巴尼（Mukesh Ambani），成為新亞洲首富。

「農夫山泉」於1996年成立，主要產品為瓶裝礦泉水，亦生產多種飲料。

受疫情影響，民眾搶購飲用水等基本物資，加上鍾睒睒持有生物試劑與疫苗開發公司「萬泰生技」75%股權，因 身價大漲。

「孤狼」鍾睒睒 打造瓶裝水帝國

編譯林奕榮／綜合外電

中國瓶裝水製造商「農夫山泉」股價飆漲，創辦人鍾睒睒的身價水漲船高；據彭博億萬富豪指數，鍾睒睒的財富淨值今年飆升至778億美元，超越印度安巴尼、中國馬雲等大亨，成為亞洲首富，全球排名第11。

現年66歲的鍾睒睒很少接受媒體採訪，不參與政治，他的商業利益也未與地產大亨等其他富裕家族掛勾，因而被中國媒體稱為「孤狼」。

鍾睒睒曾從事新聞、蘑菇種植和醫療健保等產業，他的成功歸功於兩大領域；今年4月，鍾睒睒讓疫苗製造商北京萬泰生物藥業上市。另外，農夫山泉成為香港最熱門的首次公開發行股票（IPO）公司之一。自上市以來，農夫山泉的股價已上漲155%，萬泰的股價上漲逾2000%。鍾睒睒的身家今年暴增709億美元，是全球史上財富累積速度最快者之一。

安巴尼今年完成讓信實集工業（Reliance Industries）轉型為科技和電商巨頭的交易，財富激增183億美元，達769億美元。

花旗集團分析師日前表示，農夫山泉已鞏固市場主導地位並產生了大量現金流；這項消息激勵公司股價本周締造新高。

鍾睒睒排名上升之際，中國科技公司則因政府加強審查而受重挫。馬雲今年一度成為亞洲首富，但他的財富淨值已經從10月時的617億美元的高峰縮水至512億美元。

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