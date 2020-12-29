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歐盟中國即將談成重大投資協定 歐盟賺大錢中國贏地位

編譯李京倫／綜合報導
歐盟和中國可望在30日達成投資協定。圖為上海蘇州河沿岸。（中新社）
歐盟和中國可望在30日達成投資協定。圖為上海蘇州河沿岸。（中新社）

路透與彭博資訊報導，歐盟中國可望在30日達成投資協定，這項協定對雙方都是經濟和政治上的重大勝利。

對歐盟來說，協定使企業得以進入中國更多產業，並處理了歐美視為扭曲市場的中國官方政策，包括補貼產業、國家控制企業和強迫轉移技術等。

對中國來說，協定能提高中國的地緣政治地位，降低歐盟對中國資金戒心較強而產生的風險，中國也能進一步要求展開歐中自由貿易協定談判。歐盟堅持雙方先談成投資協定，才能談自貿協定。

一名了解談判情況的歐盟官員說：「會談即將結束，看來很好，現在只有一些次要細節問題待解決。就目前情況來看，歐中將在周三（30日）談妥投資協定的政治部分。」

知情官員透露，根據歐中投資協定，中國將向歐盟企業開放製造、營建、廣告、航空運輸、海事服務與電訊等行業，在某種程度上還將開放雲端運算。

談判癥結之一是，中國要求進入歐盟的能源市場。協定料將在互惠的基礎上，讓中國企業進入歐盟再生能源產業的一小部分。

協定還將去除歐盟企業對中國的投資障礙，如必須與中國企業合資、某些產業設定外資持股上限等。

歐盟執委會28日表示談判有進展，包括關鍵的勞工權益議題。媒體報導，中國在新疆省逮捕大批維吾爾族穆斯林並強迫他們勞動。中國當局否認此說。協定要求中國承諾，遵守聯合國國際勞工組織關於強迫勞動的規範。

歐中若於30日就雙邊投資協定達成共識，可能需要幾個月才能敲定文本內容，官員說，加上批准程序，可能約需一年時間才能實施。

歐中投資協定的談判始於2014年，但多年來停滯不前。歐盟官員說，美中貿易關係緊張可能促使中國改變立場，更願意與歐盟談成投資協定。

南華早報28日引述兩名歐盟外交官員報導，歐盟27國都同意與中國達成全面投資協定。消息人士說，「歐盟大使廣泛歡迎歐中談判的最新進展」，沒有任何代表團「舉起停止牌」。

中國 歐盟 投資

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