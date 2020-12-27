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貿易戰+疫情 專家：美歐漸強硬 北京難有喘息空間

編譯潘勛／綜合27日電
中國因貿易戰等因素備受挑戰。有專家指出，中國2021年的喘息空間不會比2020年更大。歐新社
中國因貿易戰等因素備受挑戰。有專家指出，中國2021年的喘息空間不會比2020年更大。歐新社

中國因新冠肺炎疫情、地區爭議及美國發動的貿易戰，2020年在國際舞台備受挑戰，其奉行的戰狼外交政策已面對世界日漸升高的敵意；專家指出，最早由中國傳出的新冠疫情加深各國對中國地緣政治意圖的疑慮，重新評估自己對中國的經濟依賴，還有美國領導的自由世界秩序中北京扮演什麼角色。

「南華早報」27日報導，碰到新冠疫情發作，北京當局2020年與區域內國家如印度、澳洲及台灣深陷勃谿，與歐美的關係也日漸緊張，而且在即將到來的2021年未見好轉跡象。

賓州大學中國政治法律專家德利梭(Jacques de Lisle)指出，隨著中國國力增強，美國及其盟友就更注意到中國帶來的威脅，還有北京當局愈來愈想爭取其利益。

德利梭表示，這一點讓中國與各國關係日漸緊張、發生摩擦，幾乎無可避免；關切點在中、美乃至更廣的中、西衝突，愈來愈變成兩造意識形態及思想方面的爭執；固然世界還未陷入新冷戰，但可能性較過去大為升高。

按目前趨勢，中國2021年的喘息空間不會比2020年更大，美國及全歐日漸形成共識，支持對北京採取更強硬政策；長期以來，中國受詬病於不互惠，還在世界更為橫行專斷。

墨爾本大學中國政治及國際關係專家塔內雅(Pradeep Taneja)表示，假如中國繼續擴張其利益，卻不改過去兩年對世界輿論充耳不聞的態度，叫其外交官與其他官員維持「戰狼外交」姿態，可以預見世人對中國的惡感會升高。

據丕優(Pew)研究中心10月發布的調查，從西班牙、德國、加拿大、荷蘭、美國、英國、南韓、瑞典到澳洲，對中國的惡感已升到前所未有的程度。就算美國式微，不再能領導全球，北京想號令世界的願景也休想成功；北京處理新冠疫情的手法欠缺透明，已大傷自己的國際形象。

北京誇耀自己對抗新冠疫情成功，「替世界爭取寶貴時間」，這種論調在國內吃得開，但在國外引發反彈；專家表示，這一點由香港人不信任中國研發的新冠疫苗就可得知，遑論世上其他地方。

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