上海已啟動新冠疫苗接種 高風險族群優先施打

上海宣布，已對高風險族群開始緊急施打新冠疫苗。新華社

上海市疾病預防控制中心微信公眾號26通報，上海已陸續開啟新冠疫苗 接種工作。目前緊急接種對象為涉及感染新冠風險較高的重點崗位人員，包括涉及進口冷鏈物品的口岸一線海關檢驗檢疫人員，口岸裝卸、搬運、運輸相關人員等。

對於一般民眾何時可以開始接種疫苗，上海市疾病預防控制中心表示，由於中國疫情 較早得到控制，國內不具備開展新冠疫苗三期臨床試驗的條件，因此中國五款已進入三期臨床試驗的疫苗都是在國外進行三期臨床試驗。

待數據揭盲後，如達到相應標準，中國國家藥監部門將會批准附條件上市或者上市。屆時普通公眾就可以根據中國官方的相關政策及疫苗供應情況接種疫苗。

廣東省衛健委主任段宇飛本周三也曾表示，廣東早前已全面啟動重點人群新冠病毒疫苗接種工作，截至本月22日，累計已有18萬人接種。廣東預計在明年農曆春節前，完成所有重點人群新冠疫苗接種。

上海目前新冠疫苗緊急接種對象還包括：國際和國內交通運輸從業人員；出國工作、學習人員；較高境外疫情風險的邊境口岸工作人員；醫療衛生人員；政府機關、公安、武警、消防、社區工作者；水、電、氣等相關人員。

上海市疾病預防控制中心表示，上海本次使用的是全病毒滅活疫苗。推薦免疫程序為2針，期間至少間隔14天，接種部位為上臂三角肌。與其他任何疫苗一樣，接種新冠滅活疫苗可能會出現接種部位酸脹、紅腫、疼痛、瘙癢等反應。

極少數人因個體差異可能會出現發燒、乏力、噁心、頭痛、肌肉酸痛等，一般不需處理，2至3天後大多可自行恢復。目前尚未監測到發生與疫苗相關的嚴重不良反應。

上海市疾病預防控制中心也提醒，到目前為止，任何疫苗的保護效果都不能達到100%。因此，接種疫苗後仍需要做好戴口罩、勤洗手、開窗通風、保持社交距離等個人防護措施。

另，因新冠病毒發現的時間還不到一年，對於新冠滅活疫苗的免疫持久性也仍在持續觀察中。目前證據提示，疫苗保護期可以達到至少半年以上。