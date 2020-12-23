大連染疫者暴增三度全員檢測 居民：門被釘死了不讓出

大批警方人員出動，防止居民外出。（視頻截圖）

「大連戒嚴了！」新冠疫情 感染者人數迅速增加，大連市22日新增6人確診，無症狀感染者累計已達20人，周三再確診一人。當地疫情防控再升級，全市要求3天內進行全員核酸檢測 。公共場所停業、學校停課，還有居民住宅大門被工程人員釘死防外逃，住在「格林小鎮」的居民無奈的說，這已經是第三次全員核酸檢測了。

自由亞洲電台報導，大連已經進入疫情防控的戰時狀態。大連金普新區成為此次疫情爆發重災區。當地所有公共場所、店舖均已停業，中小學校及幼兒園停課。

一名交通警對一私家司機說，大連已經封城 ，「情況與武漢相同」。網上一段視頻顯示，十里堡到金州交叉路口封城，開發區的人不讓出、不准進。大連居民區人員稀少，即使有也是排隊接受核酸檢測。

22日，大連市政府發布「關於全面開展新冠病毒核酸檢測工作的通告」，要求3天內在全市進行全員核酸檢測。由於確診患者曾入住格林小鎮的酒店，當地已封鎖該區域。該社區人員用高音喇叭，呼籲居民接受檢測。

當地一店舖業主沈女士23日說，政府實施了封城措施並呼籲居民接受第三次核酸檢測，她說金州發現20個無症狀感染情況較嚴重， 6個已經確診的，大連市內有1個確診。學校學生、幼兒園全都放假了，商場都沒有人了，該關門都關門了，雞蛋漲價了，漲到1斤5元多，「以前3元多，現在5元八角」。

當局還要求大連所有居民，如非必要不得離開當地。瀋陽居民王女士說，她兒子在大連工作，目前無法回家，「大連戒嚴了，封城封區了，都出不去了，東西買足了以後，都不讓往外走了」。

部分前往瀋陽的高鐵停運，大連出市需要7日內檢測報告，有些地方外加14日隔離。