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孟晚舟擬申請「放寬保釋」條件 加拿大檢方反對

中央社／溫哥華23日綜合外電
華為財務長孟晚舟。（美聯社）
華為財務長孟晚舟。（美聯社）

滯留於加拿大的中國華為技術有限公司財務長孟晚舟被美方指控詐欺及密謀，有可能被引渡到美國受審。她的律師今天表示，她打算要求加拿大當局放寬保釋條件。

法新社報導，孟晚舟的律師杜克特（Mona Duckett ）在溫哥華例行安排的聽證會期間說，很快會提出上述申請。依據法院命令，孟晚舟被軟禁在溫哥華家中。

杜克特表示，申請內容與孟晚舟「宵禁時間以外的日間監管」有關。

但加拿大司法部檢察官吉布卡斯里（John Gibb-Carsley）說，政府將反對放寬保釋條件。

孟晚舟於2018年12月1日在溫哥華機場被捕，兩年來持續力抗被引渡到美國受審。

美方指控孟晚舟向滙豐銀行作出不實陳述，隱瞞華為與子公司星通科技（Skycom Tech）之間的關係，使得滙豐銀行提供金融服務給與伊朗有往來的星通公司，面臨違反美國對伊朗制裁規定的風險，因為美國禁止國內企業及銀行與伊朗進行貿易往來及金融交易，但孟晚舟否認這些指控。

孟晚舟被捕後，引發中國與加拿大之間的重大外交危機。

一名法官先前同意有條件釋放孟晚舟，條件包括把她軟禁在溫哥華兩處宅邸中的一處，須遵守宵禁時間，要戴上全球定位系統（GPS）監控腳環，日間也要接受私人保安監管。

在今天的卑詩省最高法院聽證會上，律師們討論了接下來引渡聽證會的日期，以及孟晚舟辯護律師提出的控訴。她的辯護律師聲稱她的權利不斷受損，並指美國總統川普先前說他可能會介入此案以換取中國在貿易上的讓步，是不當干預。

孟晚舟的律師還說，美國對於她被控的罪名並無管轄權，把她引渡到美國形同違反國際法。

孟晚舟的律師也指控加拿大當局在審問她時，侵害她的權利。

下一場引渡聽證會預定於2021年3月1日召開，預計5月中旬結束。

孟晚舟 美國 加拿大

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