香港嚴防「變種病毒」 14天內在英逾2小時 禁登機赴港

香港新冠肺炎疫情嚴峻，目前更嚴防來自英國的變種病毒。截至21日零時，香港新冠肺炎確診病例累計已達8237例。(新華社)

為防堵英國 近日出現的變種新冠病毒，香港 祭出史上最嚴防疫措施，今日零時起，禁止過去14天內曾在英國停留逾2小時者登機前往香港，對象包括香港居民及轉機者。從英國抵港者在完成14日隔離檢疫後，則必須再強制居家隔離7天。

根據香港特區政府網站發布的消息，香港食物及衞生局局長陳肇始表示，英國變種病毒傳播力相當強，較目前病毒的傳播力高七成。目前雖然沒有資料顯示變種病毒會讓感染者病情更為嚴重，但港府對此仍高度重視。

香港明報指出，香港新冠肺炎 境外輸入病例主要就來自英國，截至21日累計已達486宗。本月以來已經有5,053人從英國抵達香港，過去兩周從英國輸入香港的新冠肺炎病則有17宗，佔同期80宗輸入病例的21%。

陳肇始指出，鑑於最近不少英國留學生回香港度假，港府諮詢專家意見後認為，有必要立即採取嚴厲且具針對性的措施，阻止變種病毒在香港擴散，防患未然。

根據香港最新規定，過去14天內曾停留英國逾2小時的人士，包括香港居民在內，都被禁止登機前往香港。

陳肇始稱，這項措施非常嚴厲，實際效果等同禁止所有英國載客航班來港。過去港府從來並無對任何地區實施如此嚴厲的規定，主要是因這次英國變種病毒來勢洶洶。

儘管病毒潛伏期超過14天檢疫期的情況非常罕見，但港府仍舊要求已經從英國抵達香港者，14天隔離檢疫後必須再強制居家隔離7天，並且第19或20天的檢測結果必須呈陰性才能解禁，違者將面臨港幣5000元罰款。