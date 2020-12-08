中國副外長召見美代表 抗議美制裁人大官員

中國外交部副部長鄭澤光。（取自百度）

美國 宣布制裁中國 全國人大常委會十四名副委員長，衍生美中外交糾紛，中國外交部副部長鄭澤光晚間召見美國駐華使館臨時代辦傅德恩，向美方提出嚴正抗議。

新華社報導，鄭澤光指出，美方上述行徑嚴重違反國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，嚴重破壞中美關係，蠻橫無理，性質惡劣，中方表示強烈憤慨，予以強烈譴責。

鄭澤光強調，香港 是中國的香港，香港事務純屬中國內政，美國沒有任何資格橫加干涉。中國全國人大常委會根據中國憲法和香港基本法制定香港國安法，中方依法推進對香港的治理，打擊違法犯罪分子，遏制外部勢力干涉香港事務，完全是中國主權範圍內的事。香港特區政府最近宣佈取消4名香港立法會議員資格，符合憲法、基本法第104條以及全國人大常委會有關解釋和香港國安法相關規定，完全合理合法。

鄭澤光指出，一段時間來，美方藉口維護香港民主、人權、自治，利用各種手段插手香港事務，慫恿支援分裂國家、擾亂社會秩序的違法犯罪活動，對中國中央政府和香港特區政府官員實施所謂制裁，這一切充分證明，美方就是前段時間香港亂局的最大幕後黑手，美方關心香港民主、人權、自治是假，搞亂香港、破壞中國穩定發展是真。

鄭澤光強調，中國政府反對外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移，維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移。美方的野蠻行徑只會進一步激起中國人民對美國反華勢力的強烈憤慨，促使包括香港同胞在內的14億中國人民充分認清美方險惡用心，更加堅定中國政府實施香港國安法、打擊反中亂港行為、維護香港長期繁榮穩定的決心。

針對美方制裁中國全國人大常委會副委員長的惡劣行徑，中方將作出對等反制，並繼續採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權安全發展利益。中方奉勸美方立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止插手香港事務、干涉中國內政。否則，由此造成的嚴重後果只能由美方完全承擔。