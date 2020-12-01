香港有線電視裁員40人 中國組全組辭職

香港有線新聞部裁員40人，中國組總辭抗議。(美聯社)

香港 有線電視（簡稱有線）新聞部今天裁員 ，人數約達40人以上。據報導，中國 組編採人員對此不滿，全組約10人辭職。

有線新聞部1日首先傳出裁員約40人，負責專題報導的「新聞刺針」小組成員全部被解僱，立即離職。

綜合各方報導，除了「新聞刺針」，港聞組也有兩名資深記者被裁，中國組、財經組、剪接和美術組等也受影響。

據報導，有線新聞部中國組助理採訪主任黃麗萍在解僱之列，此事引起全組不滿，該組總採訪主任司徒元與10名編採人員決定自行辭職。

報導表示，這次裁員由電視台人事部制定名單，事前沒有通知各部門主管，引起一些員工不滿，要求公司交代裁員準則。

官方香港電台引述有線新聞及公共事務副總經理許方輝說，港聞記者與「新聞刺針」記者可以執行同樣工作，節省資源是最大原則，新聞部日後也要重組架構。

近年來，有線電視一直面對訂戶減少的問題，公司方面自今年6月起要求員工每月放兩天無薪假，為期半年。

到了8月，新聞部解雇了工程部資深主管。

有線是一家收費電視，1993年底啟播，擁有多條自製24小時播放的頻道，提供新聞、娛樂和體育節目等。

有線曾經擁有100萬用戶，但近幾年下降。2019年初，有線公布訂戶減至80萬，公司宣布裁員102人。