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同時感染流感、新冠 中國已發現4例

記者林則宏／綜合報導
圖為11月25日在北京一處社區衛生服務中心，醫護人員正在為市民接種流感疫苗。(新華社)
圖為11月25日在北京一處社區衛生服務中心，醫護人員正在為市民接種流感疫苗。(新華社)

儘管中國目前新冠肺炎本土感染病例十分有限，但中國工程院院士鍾南山表示，中國迄今已發現4例流感與新冠共同感染病例。他指出，隨著冬季來臨，流感進入暴發期，未來可能會出現更多同時患有流感和新冠的患者。

綜合北京日報與南方日報報導，鍾南山27日在深圳舉行的首屆中國衛生健康科技創新發展大會上表示，目前來看，流感和新冠肺炎的防護方法是一樣的，都是通過戴口罩等方式。

鍾南山稱，目前統計結果顯示，在中國40種法定傳染病中，今年流感發生率已大為降低。即便如此，中國迄今依然發現4例流感與新冠肺炎共同感染病例。

鍾南山預期，新冠病毒短期內並不會被徹底消滅，因此在阻斷新冠病毒傳播上，關鍵要做好兩點：首先，一旦出現本土病例，局部地區的全民核酸檢測就十分必要，這主要是為預防社區傳播。其次，佩戴口罩能有效預防傳播。

他並表示，自然免疫是不現實、不科學也不人道的，因此未來必須進行大規模的疫苗接種，但目前要大規模使用疫苗仍存在許多問題。

鍾南山說，「雖然說疫苗有95%以上的保護率，但它需要在零下70℃的環境中運輸，如何廣泛使用是一個值得深思的問題。此外，疫苗的價格很貴，一些發展中國家能夠用得起嗎？」

他指出，「要找到一個真正好的疫苗，起碼要兩三年以後，一般在五六年以後。」

鍾南山認為，當前要應對的是新冠肺炎與冬季流感共同感染的問題。他提醒，未來還會出現同時患有流感和新冠的患者。因此需要有比較快的檢測手段，能在短時間內鑑別出患者究竟是感染新冠肺炎還是流感。

流感 中國 鍾南山

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