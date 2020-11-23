香港黃之鋒與周庭「眾志三子」被判收押入監

黃之鋒(右)、林郎彥被收押前回頭一望。(美聯社)

「各位頂住加油，知道大家外面更加辛苦，繼續努力！」前香港 眾志秘書長黃之鋒 、主席林郎彥以及成員周庭，因為去年反送中抗爭時發起的包圍警察 總部行動，三人事後被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，案件於今天早上11月23日再度在西九龍裁判法院審訊。早在開庭之前，三人分別已經在個人的臉書上「公開認罪」，預料可能會有當庭判刑、隨即入獄的最壞情況。而在當地時間23日約下午，法官裁定三人還押監房、不得保釋，延期至12月2日判刑。

據《立場新聞》報導，三人今天認罪答辯，但黃之鋒否認參與非法集結罪，律政司最後不提證供起訴，獲控方撤訴。三人在開庭前的記者會上，黃之鋒就坦言雖然面對《國安法》的打壓和白色恐怖，但是他們不會放棄；林朗彥也堅稱不會後悔當初包圍警察總部。

而可能面臨人生第一次入獄的周庭也說：「雖然我對諸多未知的未來，包括馬上的判決，會有諸多不安，但我希望大家不要忘記有許多比我們犧牲更多的手足們，也許正面對著更困難的處境。」

周庭。(路透)

其實早在8月此案預審時，黃之鋒和林朗彥皆否認指控，唯周庭認罪，期間三人都獲准保釋。但這一次在開審之際，黃之鋒和周庭均在個人臉書上指出，在檢視控方證供並且諮詢律師的意見後，三人決定承認所有控罪。

但「認罪」並不代表三人承認「抗爭行動有罪」，在主動認罪之下法庭會略過審訊階段，在不傳喚證人和案情辯論下直接結案陳詞；在原本的預期中三人很有可能當庭救被判刑入獄（法官只有最高三年監禁判決權）。

前香港眾志秘書長黃之鋒(右起)、主席林郎彥以及成員周庭。(美聯社)

「香港警察的合法性已完全崩潰。包圍警總到底是罪案還是伸張正義、爭取民主的必要之舉，我相信香港人心裡早有答案。」林朗彥如此說道。

三人被指控的6月21日罪名，又到底發生了什麼事呢？

時間拉回到2019年6月，當時香港反送中運動的聲量高漲，然而香港政府遲遲沒有回應示威者的訴求；為了阻擋政府通過修例二讀，香港市民在6月12日自發集會佔領金鐘與中環，最終迎來警方接連發射的催淚彈、橡膠子彈和布袋彈鎮壓，警民衝突持續加劇。警方在清場期間，造成約80人受傷，多名示威者頭部中槍受傷，這也成為當時抗爭的重要節點。

事後林鄭月娥宣布暫緩修例，但拒絕使用 「撤回」字眼。針對612示威行動，警方也多次改口，從一開始形容的「騷亂」，又改口為「暴動」，林鄭也在記者會上多次使用「暴動」字眼，更說道「警務人員的執法是理所當然、是天公地義。」但相關估算指出，警方在612當天一共發射了超過150枚催淚彈、約20發布袋彈以及數發橡膠子彈。國際特赦組織也發表聲明，表示港警在612的和平示威中，使用了不必要且過分的武力。

風波依然持續，民眾多次上街遊行。來到6月21日，因政府仍未在由香港大專學界訂下的死限前，也就是6月20日下午5點前回應訴求——包括撤回條例、追究警方濫權、收回612暴動定性等，香港大專學界宣布行動升級，當天一早上街抗議，包圍政府總部和灣仔香港警察總部等，以及發起罷工、罷市、罷課等不合作運動，和平表達訴求。

周庭。(美聯社)

香港《蘋果日報》報導，根據庭上播放案發情況的片段指出，黃之鋒、林朗彥、周庭被拍攝到一邊走向警察總部，一邊高呼口號呼籲民眾包圍警察總部。黃之鋒除了使用擴音器呼籲現場民眾包圍警察總部，期間也高喊「撤回送中，不是暴動」、「我們沒有暴動，我們不是暴徒」等口號；林朗彥也被拍攝到使用麥克風發言，呼籲大家包圍警察總部以及撤回暴動定義等。也因此，黃之鋒、林朗彥和周庭三人才會事後被控煽惑、組織及參與未經批准集結等罪名。

在今天23日的認罪還押之後，社群網路上隨即湧現支持者的聲援，也隨之擴散到了歐美與日本的輿論圈。值得關注的是，除了此案，周庭目前仍被控涉嫌違法香港國安法，事件起因為前香港眾志於2019年8月在日本經濟新聞刊登廣告，呼籲國際社會聲援香港民主抗議。

三人坐上囚車，支持者在車外舉起雙臂表達支持。(美聯社)

周庭需在12月2日就此案向警方報到，她在臉書上說道：「難關一浪接一浪，只希望自己能繼續保持堅毅的心志。」