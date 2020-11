見義勇為搶救溺水女大生 英國駐重慶總領事爆紅

新上任的英國 駐重慶總領事史雲森14日在重慶郊區見義勇為,成功搶救一名溺水的中國 女大學生後,已在中國爆紅。據報導,這位現年61 歲的「英國大叔」曾參加過鐵人三項比賽。

綜合英國廣播公司(BBC)中文網與中國媒體報導,史雲森(Stephen Ellison)14日上午在重慶中山古城遊玩時,突然聽到人群驚呼聲,發現一名年輕女孩落水,情況非常危急。他立刻跳下河,從後面托住已失去知覺的女孩頸部,抬起臉離開水面,在岸上救援人員配合下,將她安全送上岸。

史雲森事後向BBC表示,當時女孩失去知覺,沒有呼吸,救援人員一度擔心可能發生最壞的情況。但是當他們回到岸邊時,女孩又開始呼吸了。

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe