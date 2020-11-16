見義勇為搶救溺水女大生 英國駐重慶總領事爆紅

新上任的英國駐重慶總領事史雲森14日在重慶郊區見義勇為，成功搶救一名溺水的中國女大學生後，已在中國爆紅。（取自twitter.com/ukinchina）

新上任的英國 駐重慶總領事史雲森14日在重慶郊區見義勇為，成功搶救一名溺水的中國 女大學生後，已在中國爆紅。據報導，這位現年61 歲的「英國大叔」曾參加過鐵人三項比賽。

綜合英國廣播公司（BBC）中文網與中國媒體報導，史雲森（Stephen Ellison）14日上午在重慶中山古城遊玩時，突然聽到人群驚呼聲，發現一名年輕女孩落水，情況非常危急。他立刻跳下河，從後面托住已失去知覺的女孩頸部，抬起臉離開水面，在岸上救援人員配合下，將她安全送上岸。

史雲森事後向BBC表示，當時女孩失去知覺，沒有呼吸，救援人員一度擔心可能發生最壞的情況。但是當他們回到岸邊時，女孩又開始呼吸了。

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe — UK in China 🇬🇧 (@ukinchina) November 16, 2020

他說，這位來自武漢，就讀於重慶大學的女學生對這次經歷感到驚嚇，並且恢復緩慢。但她表示非常感謝，並已邀請他在下周末與家人共進晚餐。

史雲森並告訴紅星新聞，能救到一條生命是這次旅程中讓他最快樂的事情。同時他也感受到了當地村民的熱情好客。據他回憶，游上岸之後，村民們主動圍了過來，將他帶回河邊的家。他們為他換上衣服，提供他食物和咖啡 暖身，臨走前還送他一幅6公尺長的中山古鎮畫卷。

據報導，史雲森16日才接任英國駐重慶總領事，主要負責中英之間的雙邊貿易聯繫。

英國駐中國大使館官方推特（Twitter）今天也轉發了相關影片，並表示為史雲森的義舉感到非常自豪。

儘管中英關係近年陷入緊張低潮，眾多中國網友仍紛紛至英國駐重慶總領館官方微博留言，感謝史雲森的見義勇為。這位「英國大叔」才走馬上任就在中國爆紅，踏出好的開始。