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北京觀察／習近平二次南巡 拿張謇暗批螞蟻

香港特派員 李春
習近平（右）日前赴江蘇南通博物苑參觀，並做出政治指示。（新華社）
習近平（右）日前赴江蘇南通博物苑參觀，並做出政治指示。（新華社）

中共總書記習近平最近下了江南，一路去了三座城，先到上海，再過大橋到了南通，最後是去了揚州。有人稱這是習一年之內的「二次南巡」。

中國經濟界都在猜習因何去南通，又因何要專門去南通博物苑、張謇故居陳列室。官宣大談長江經濟帶，但民間特別是經濟界，在專門探究習近平這次去南通、講張謇。

張謇主要有三大特點，一是「末代狀元」；二是首位民族輕工業創辦者；三是中國近代教育的開路人，中國第一所師範學校南通師範學校就是他創辦的。

但習近平這次去南通，是有政治象徵意義的，那就是他講的兩點，一是他說「在當時內憂外患的形勢下，作為中華文化熏陶出來的知識分子，張謇意識到落後必然挨打、實業才能救國，積極引進先進技術和經營理念，提倡實幹興邦，起而行之，興辦了一系列實業、教育、醫療、社會公益事業，幫助群眾，造福鄉梓，是我國民族企業家的楷模。」這段話不用詮釋，看看今天世界大勢就明了。

二是他說「民營企業家富起來以後，要見賢思齊，增強家國情懷、擔當社會責任，發揮先富幫後富的作用，積極參與和興辦社會公益事業。」這段話解讀要看兩點，一是中共19屆五中全會，習提出「共同富裕」的主張，中國由之將進入新階段；二是最近發生了很多事，很多人「如螞蟻上了熱鍋，現在用張謇來給你們做個榜樣」，說安撫也好，說嚴格要求也好，都有道理。

最後是下揚州。初段報出的行程，沒有露揚州這事，但揚州人很快就把這事上了社交媒體，人民日報的人民網搶先來了一段，然後才有其他官媒的報導。

揚州的朋友，堅持有人這次是專門去看「老者」的，這值得相當相信，因為這「二次南巡」，除了跟著丁主任（丁薛祥）、劉副總理（劉鶴）和何主任（何立峰），還專門叫上了中共中央組織部長陳希，懂中共黨規矩的明了這意思。再說一是老人家上了年紀，應該去探探；二是最近好多傳說，需要在一定層面上有所表示，至少於中共黨內的安定有好處。至於跟螞蟻有無關係，應當另說。

中共 中國 習近平

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