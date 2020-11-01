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華為去美化 擬建無美國技術晶片廠

編譯林奕榮／綜合外電
據傳華為研議在上海建造未使用美國技術的專屬晶片廠，為自家的電信基礎設施事業供貨。美聯社
據傳華為研議在上海建造未使用美國技術的專屬晶片廠，為自家的電信基礎設施事業供貨。美聯社

知情人士透露，中國大陸電信設備大廠華為正計劃在上海興建一座未採用美國技術的晶片廠，以因應美國制裁，確保旗下電信基礎設施事業仍能取得晶片。

金融時報報導，消息人士表示，這座工廠將由華為合作夥伴「上海集成電路研發中心」（ICRD）負責營運，而ICRD是由上海市政府支持的晶片研發公司。

知情人士指出，這座晶片廠初期將先試產低階45奈米製程晶片，且華為希望明年底前能以28奈米製程生產晶片，此舉將讓華為有能力生產智慧電視等物聯網（IoT）裝置。

華為並企望這座工廠能在2022年底前以20奈米製程生產晶片，而華為的多數5G電信設備都可使用這些晶片，且即使華為仍面臨美國制裁，也能繼續營運。

消息人士表示，這條規劃中的產線對華為旗下智慧手機事業沒有幫助，原因是智慧手機的晶片組需要更先進的製程，但若這項計畫取得成功，加上華為已囤積的晶片應可撐兩年，新廠將有助於華為基礎設施事業邁向永續發展。

業界專家表示，此計畫將協助缺乏晶片製造經驗的華為，擬定長期生存之道。此外，華為用完囤積的晶片後，這座本土晶片廠可望成為華為的半導體新供應來源。

伯恩斯坦（Bernstein）分析師馬克．李（音譯）說：「華為或許能在兩年內辦到。」他指出，儘管華為生產行動網路基地台所需晶片，採用14奈米或更先進製程較理想，但也可能使用28奈米製程晶片；相較於外國競爭對手，大陸製造商比較能容忍較高成本和較低營運效率。

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