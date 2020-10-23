「消失的名菜」重返餐桌 老菜單招牌菜 古早粵菜飄香

「消失的名菜」首發式23日晚在廣州鎮海樓廣場舉行，這是廣州博物館與廣州飲食界首度牽手，通過對一批流傳下來的民國老菜單進行研究。(圖取自廣州博物館)

「消失的名菜」首發式23日晚在廣州鎮海樓廣場舉行，這是廣州博物館 與廣州飲食界首度牽手，通過對一批流傳下來的民國老菜單進行研究，重現「古早」粵菜，讓失傳的廣府味重歸餐桌。

民國時期的粵菜名席源自清代的滿漢全席，隨著時代變遷，當年有口皆碑的名菜逐漸消散。

在「消失的名菜」首發儀式上，民國時期享譽羊城的招牌菜「江南百花雞」、體現粵菜「綉花」功夫的金銀雞蛋 糕、寓意明清羊城八景之一的「菠蘿浴日」等一道道廣府名菜輪番呈現；「二京果」、「四熱葷」、「六大碗」、「七寸」、「九寸」等民國粵筵規制、程式，由廣州博物館聯合中國 大酒店餐飲團隊以紀錄片形式娓娓道來。

為重現昔日廣府名席榮光，廣州博物館對一批流傳下來的民國老菜單進行深入研究，從陸羽居、新華酒家、華南酒家等民國早期當地知名酒家的舊菜單中精心挑選菜品；並攜手中國大酒店中餐行政總厨徐錦輝及團隊，點心大師陳勛先生、徐麗卿，中國烹飪學院院長黎永泰，中國粵菜烹飪大師梁燦然，「十大中華名厨」林壤明六位廣州餐飲界行尊，經反復試驗、品鑒，高度還原一席「古早」粵菜盛宴，讓失傳的廣府味重新回歸餐桌。

活動當晚，中國大酒店與廣州博物館簽訂合作協議，建立長效合作機制。此外，中國大酒店還將「廣彩」與菜單相結合設計了文創作品「廣彩碟菜單」。

據瞭解，已完成開發的「消失的名菜」將在中國大酒店長期推出，並定期更新菜品。廣州博物館內也將設置「消失的名菜」推廣點，定期開展現場試吃活動。