我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

確診激增 芝市明起宵禁

復工的故事／復工後遇負評 理髮店堅持挺過疫情

中國學者看美對台3軍售：衝擊中美關係及波音

中央社北京22日電
中國人民大學國際關係學院教授時殷弘。本報系資料照
中國人民大學國際關係學院教授時殷弘。本報系資料照

針對美國國務院批准3筆對台軍售，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘今天表示，此舉除有可能波及武器生產商之一─美國波音在中國的市場，也將持續衝擊中美關係及兩岸局勢。

時殷弘在接受訪問時指出，川普（Donald Trump）政府似乎大幅簡化軍售台灣的必要程序，使他上任至今累計向台灣軍售的金額超過130億美元，自然會持續衝擊低潮中的中美關係，並升高兩岸局勢的緊張。

時殷弘表示，這3筆軍售中，增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）及相關零件與支援系統，是由波音生產。而眾所周知，中國一向是波音商用客機的大買家。未來中國是否可能以商用客機訂單制裁波音，值得觀察。

另外，對於美國聯邦眾議院「中國工作小組」21日一舉提出7項挺台法案，同一天聯邦參議院也提出「台灣關係強化法案」，時殷弘認為，等到法案在美國國會通過，並由總統簽署正式生效後，中國方面一定會發表反對聲明，並著手反制。

美東時間21日，美國國防安全合作署（DSCA）發布新聞稿指出，國務院已批准3筆對台軍售，並已正式知會國會。這3筆軍售包括海馬斯多管火箭系統、增程型距外陸攻飛彈、F-16新式偵照莢艙，總值約18.113億美元，是美國總統川普上任後第8次對台軍售。

但先前外媒報導美方可能售台的MQ-9無人機與岸置魚叉反艦飛彈（CDCM），並不在這次軍售名單中。

DSCA指出，這項軍售將能強化台灣因應當前與未來區域威脅能力，威嚇區域威脅並強化國土防禦。台灣能毫不費力將這項軍售設備納入軍隊武力之中。但這項軍售並不會改變區域內的基本軍事平衡。

美國 中國 台灣

上一則

9歲童上課時被從3樓教室拖到1樓毆打 施暴者竟是同學母親、外婆

延伸閱讀

今年第3度 美國務院批准售台3武器 總額18億

今年第3度 美國務院批准售台3武器 總額18億
美宣布售台3項軍售 台國防部長：後續還有

美宣布售台3項軍售 台國防部長：後續還有
美國大選倒數13天 國務院批准售台3武器

美國大選倒數13天 國務院批准售台3武器
路透：川普政府推動3項對台軍售進度 近日將通知國會

路透：川普政府推動3項對台軍售進度 近日將通知國會

熱門新聞

台灣媒體人吳國棟聲稱「大陸內部經濟已經大崩潰了」等言論，引來中國官媒和網民調侃。（視頻截圖）

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

2020-10-17 11:00
圖為示意圖。圖：Pexels/攝影師：Daria Sannikova

中留學生在澳洲嫖娼染病 10哥們上門找小姐報仇…慘了

2020-10-15 13:00
圖片中穿著暴露的情趣服裝的充氣娃娃，膚白貌美身材纖細，個個都是大長腿。（視頻截圖）

嬌美娃大長腿…江蘇冒出成人體驗館：不限次數任意發揮

2020-10-17 13:00
一名中年男子去窯子玩樂卻遇到妻子的新聞，近期在網上熱傳。圖為示意圖，與本文無關。(取材自微博)

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

2020-10-20 11:00
于鑫慧訂婚並拍婚紗照。（取材自半島晨報）

最美護士嫁兵哥哥 1周後翻車…遭爆小三配渣男

2020-10-14 11:00
示意圖，與新聞無關。(安徽交通廣播網)

一次30元！江蘇54歲大媽涉賣淫 68歲爺上門被逮個正著

2020-10-21 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴
白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來
信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球

信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球
美國大選穩了？「政壇扶龍王」直言川普會贏

美國大選穩了？「政壇扶龍王」直言川普會贏
杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股

杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股