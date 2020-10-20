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青島證實：新冠病毒可由物傳人 冷凍下長期存活

記者林汪靜／綜合報導
山東青島近期出現新冠肺炎本土疫情。(路透)
山東青島近期出現新冠肺炎本土疫情。(路透)

青島市政府新聞辦公室20日上午召開疫情防控新聞發布會，青島市副市長欒新在會上表示，青島此次疫情防控工作在世界上首次找到了充分的證據鏈，顯示新冠病毒可由物傳人、冷凍條件可長期存活。

據青島新聞網微信公眾號消息指出，這兩個證明也給青島市「外防輸入」帶來了巨大壓力，青島將把「外防輸入」作為下一步疫情防控的重點工作。

此外，大陸疾病預防控制中心對青島新冠肺炎疫情溯源調查過程中，從工人搬運的進口冷凍鱈魚的外包裝陽性樣本中檢測分離到活病毒，針對這個狀況，青島市政府辦公廳副主任陳萬勝在發布會上指出，青島將從三個方面加強進口冷鏈食品管控。

一、對於港口等口岸區域從事裝運搬卸等直接接觸冷鏈食品的人員加大核酸檢測密度，直接接觸冷鏈食品的工作人員在接觸進口冷鏈食品以後在指定區域休息，不得離開，3到5天進行一次核酸檢測，倘若連續工作超過5天，則每5天要進行一次核酸檢測。

對於其他直接接觸冷鏈進口食品的從業人員每7天進行一次核酸檢測，完成本次作業後、檢測結果出來前要實行封閉管理；對於所有進口的冷鏈食品每件必檢，同時加大對相關環境的核酸檢測力度。

二、是做好進口冷鏈食品的備案工作，凡是購進進口冷鏈冷藏食品的一級批發商，必須在購進食品到達市區前24個小時，向目的地市場監管部門進行報備。

三、持續加強對冷鏈食品生產經營單位的清查整頓，繼續加大整治的力度，科學指導冷鏈食品生產經營單位做好疫情防控工作，進一步做好冷鏈食品加工環節防控、市場流通環節的追蹤管理。青島將透過以上措施外防輸入，將疫情風險控制在第一時間、第一環節。

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