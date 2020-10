違反伊朗制裁 美將中國6實體2人列黑名單

美國19日表示,已將2名中國人和6家中國實體列入黑名單。圖為美國國務院。 (美聯社)

美國 今天表示,已將兩名中國人和6家中國實體列入黑名單,因為他們和伊朗 伊斯蘭共和國航運公司交易,並在某些狀況下協助該公司規避美國制裁。

美國國務院 點名的實體包括仁達投資控股集團(上海)有限公司(Reach Holding Group (Shanghai) Company Ltd.)、仁達航運(Reach Shipping Lines)、Delight Shipping Co., Ltd.、Gracious Shipping Co. Ltd.、Noble Shipping Co. Ltd.和Supreme Shipping Co. Ltd.。

國務院聲明也說,已將仁達投資控股集團(上海)有限公司執行長陳國平以及同公司的總裁何羿列入黑名單。

被列入美國財政部指定制裁名單(Specially Designated Nationals)之後,這些實體和個人在美國管轄範圍的資產將被凍結,美國人基本上不能與他們有商業往來。

國務卿龐培歐(Mike Pompeo)在聲明中說:「今天,我們對世界各地有利害關係者重申警告,如果你和伊朗伊斯蘭共和國航運公司(IRISL)做生意,你就有被美國制裁的風險。」

國務院還指控這6個實體提供與伊朗航運業相關的「重要商品或服務」,仁達投資控股集團(上海)有限公司與旗下仁達航運更協助伊朗伊斯蘭共和國航運公司與其子公司規避美國制裁。

這是美國總統川普2018年決定退出伊朗與6大強國簽訂的核子協議之後,美國實施的最新制裁。

伊朗核子協議目的在阻止伊朗取得核武,德黑蘭當局承諾約束核子活動,換取緩解經濟制裁。

但川普表示,2015年簽訂的核子協議並未限制伊朗的區域性和彈道飛彈活動,若在經濟上施壓,反會讓德黑蘭當局進入更廣泛的協議。

伊朗否認尋求核武。