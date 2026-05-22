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黑市價便宜10倍 安全氣囊竊盜猖獗 芝華人車主受害

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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本田汽車華人車主，發現自己停放在路邊的汽車遭竊走安全氣囊。(David提供)
本田汽車華人車主，發現自己停放在路邊的汽車遭竊走安全氣囊。(David提供)

芝加哥地區近期汽車安全氣囊(air bag)竊案暴增，許多車主一早醒來，發現車窗遭砸、方向盤被挖空，竊賊真正目標並非車內財物，而是價值不菲的安全氣囊。警方與汽車維修業者指出，黑市需求暴增，加上零件短缺，讓安全氣囊成為最新熱門竊盜目標。

住在48街夾Christiana街的華裔車主David表示，幾天前他停在路邊的本田(Honda)車子車窗被砸破，地上滿是碎玻璃。檢查後發現，唯一被偷走的竟是方向盤內的安全氣囊。經送修扣除保險給付後，他還得自掏腰包500元修復。

另一位同樣被偷安全氣囊的芝加哥本田車主說，他的車窗與方向盤維修總費用約3300元，雖有2000元由保險支付，但修車近三周期間，他額外花費超過1200元搭乘共享叫車服務，「真的非常令人沮喪。」

根據芝加哥警局社區警報分析，從2025年12月至2026年4月，全市至少發生151起安全氣囊竊案，其中以北區Lake View最多，共34起；西區Humboldt Park有18起，南區Grand Boulevard則有14起。而華人聚居的橋港區、麥金利公園區也有不少案例傳出。

退休芝加哥警局第一副警監Anthony Riccio指出，部分竊賊與修車廠合作，依照市場需求專門鎖定特定車款犯案。

位於Bensenville的Royce Auto車廠老闆Sair Arapovic透露，近三個月來，他已處理超過60起安全氣囊遭竊案件，導致修車排程嚴重塞車。他說，原廠安全氣囊價格往往超過1000元，但黑市或網路二手平台價格僅約150至600元，價差龐大，也讓犯罪更猖獗。

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)指出，全美安全氣囊黑市需求上升，與日本汽車零件大廠Takata十年前的大規模安全氣囊召回有關。Takata缺陷安全氣囊曾造成美國28人死亡、超過400人受傷。

由於召回數量高達6700萬個安全氣囊，汽車產業至今仍面臨零件短缺，其中本田與Acura車款更成為竊賊熱門目標。

本田汽車經銷商表示，近來安全氣囊更換零件缺貨，可能需等待一至兩個月才能更換，也導致了黑市猖狂。

至於為何車廠不直接強化防盜設計？本田汽車發言人Lynn Sealey表示，若安全氣囊過於難拆，竊賊反而可能造成更大車體損害。

維修業者則指出，部分車款安全氣囊甚至只靠彈簧固定，熟練竊賊不到一分鐘就能拆走。

Riccio坦言，要當場逮捕竊賊相當困難，因此警方過去多半透過突擊檢查修車廠追查贓物流向。若店家無法提出零件合法來源收據，可能遭開罰、停照，甚至因持有贓物被逮捕。

專家也警告，使用來路不明或假冒安全氣囊，恐在車禍時無法正常作動，危及生命安全。

消費者汽車安全組織(Consumers for Auto Reliability and Safety)建議民眾盡量將車停在有照明與監視器區域，若有私人車庫更佳，或使用方向盤鎖「The Club」，至少能增加犯案難度。

本田汽車華人車主，發現自己停放在路邊的汽車遭竊走安全氣囊。(David提供)
本田汽車華人車主，發現自己停放在路邊的汽車遭竊走安全氣囊。(David提供)

本田汽車華人車主，發現自己停放在路邊的汽車遭竊走安全氣囊。(David提供)
本田汽車華人車主，發現自己停放在路邊的汽車遭竊走安全氣囊。(David提供)

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