嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場

維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯國際機場(Washington Dulles International Airport，IAD)旅客眾多。(美聯社)

為了全面防堵伊波拉(Ebola)疫情 ，美國國土安全部 (DHS)宣布一項重大的邊境管制新制，自周四(21日)起，美國將取消原本在全美多個機場進行篩檢的計畫，改為「全美單一窗口」集中防疫。凡國際航班上載有近期造訪過疫區的旅客，該班機一律強制變更航線，統一轉降至維吉尼亞州 的華盛頓杜勒斯國際機場(Washington Dulles International Airport，IAD)，以便對特定旅客進行全面性的伊波拉病毒入境篩檢。

這項全新指令是由國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)20日晚間簽署發布，並將持續實施至另行通知為止。國土安全部公告指出，凡是在過去21天內曾造訪過剛果民主共和國、烏干達或南蘇丹的旅客(包含美國公民與永久居民)，其搭乘的航班皆必須在杜勒斯機場降落。這項強制引流的政策，旨在將具潛在風險的人員集中至單一機場，以便聯邦衛生單位集中公衛資源進行加強版篩檢。

這項嚴格的邊境鐵腕政策已在國際航空界引發連鎖效應。20日晚間，一架從巴黎飛往底特律的法國航空(Air France)班機，在飛越太平洋途中被美國海關與邊境保護局(CBP)查出機上「誤載」了一名來自剛果的旅客。由於該航班並未依新規前往杜勒斯機場，美方隨即在半空中拒絕該機入境，導致該架法航大型客機被迫緊急改降於加拿大蒙特婁。

此舉正值中非與東非部分地區伊波拉疫情持續延燒之際。伊波拉病毒屬於嚴重且致死率極高的致命疾病，主要透過直接接觸感染者的體液傳播。

根據衛生官員統計，這波最新疫情爆發至今，已造成當地至少 130人死亡。世界衛生組織(WHO)對此評估指出，目前該病毒在區域性傳播的風險「極高」，但全球範圍內的擴散風險仍屬於「低風險」。

美國疾病管制與預防中心(CDC)表示，目前美國境內尚未出現任何伊波拉確診病例，該病毒對美國普羅大眾的整體威脅依舊偏低。

針對聯邦政府的突發法令，負責營運的大都會華盛頓機場管理局(MWAA)發表聲明回應：「機場管理局正與聯邦夥伴密切合作，全力支持由疾病管制與預防中心主導的防疫工作，並對飛抵杜勒斯機場的相關國際航班提供協助。這包括依需求增派工作人員與公共安全資源。我們預期這項措施不會對其他一般機場旅客造成顯著影響。」

未來三周內曾有上述疫區旅遊史的返美旅客，在抵達杜勒斯機場後，將面臨體溫量測、接觸史詢問及後續追蹤登記等一系列嚴格的檢疫程序。