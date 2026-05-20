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假五星評論釣客 芝維修公司行騙全美 受害逾10萬人

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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暖氣定期維修是許多家庭的必要服務之一，但有不肖業者藉此詐騙消費者。(pexels...
暖氣定期維修是許多家庭的必要服務之一，但有不肖業者藉此詐騙消費者。(pexels)

芝加哥一家以暖氣、空調與水電維修為名招攬客戶的公司，被控長年利用假商家與假五星評論詐騙全美消費者，尤其鎖定急需修理暖氣設備的家庭。聯邦檢方指出，許多民眾付款後無人到場維修，甚至因不合格技工施工而造成更大損失，受害人數超過10萬人，涉案金額高達數千萬元。

根據日前提交至美國伊利諾州北區聯邦地方法院的訴狀，34歲的巴納斯(Yosef Banath)及其公司B.E.S.T. GDR(營運名稱為Premium Home Service)，涉嫌自2018年起建立超過1萬5000家假商家，在Google等搜尋平台上冒充地方暖氣、水電及空調維修公司。明尼蘇達州檢察長稍早也提出類似訴訟。

檢方指出，這些假公司名稱包括位於芝西北郊Buffalo Grove的「Levine Heating and Cooling」、橡樹公園市(Oak Park)的「Duncan Heating & Air Conditioning」，以及芝加哥Roseland地區的「Ron's Plumbing and Rodding」等，外觀看似是真實在地小型企業，擁有本地地址、電話號碼與大量五星好評。

實際上，消費者撥打電話後，會被轉接到設於海外的客服中心。客服通常承諾可在數小時內派員到府，並要求先支付49至149元服務費，或推銷年費會員方案，聲稱之後可免服務費。

但許多民眾事後發現，根本沒有人到場維修；即使有人出現，也往往是不具執照或缺乏專業能力的技工，最後消費者仍須另請真正的維修公司重新處理。

其中一名伊州民眾因暖氣系統故障，透過網路聯繫一家看似本地的維修公司，實際卻是Premium Home Service設立的假商家。該名消費者除了支付會員費外，還被收取175元維修費，但技工僅工作約10至15分鐘便離開。

然而不久後，屋主聞到地下室傳出燒焦味，發現安裝恆溫器的位置牆面發熱並冒煙，最後不得不再花數百元聘請其他專業公司重新修理。

另有橡樹公園居民在網路評論中表示，業者曾保證會派人修復家中暖氣，但一家人在寒冷夜晚苦等整夜，始終沒有人出現。

調查顯示，Premium Home Service對外宣稱所有服務皆由「內部團隊」完成，實際上卻是透過分包商臨時接案。更誇張的是，許多假公司登記地址根本不存在相關業者。

例如，「Mason Heating & Air Conditioning」登記地址實際是伊州Woodstock市中心的歷史噴泉；Round Lake的「Adani Electrical Services」地址則是一家酒吧。其他州也出現類似情況，包括新澤西州假垃圾清運公司地址竟是毛線店，佛州一家假電力公司地址則位於Arby's與Verizon門市所在建築。

檢方也指出，巴納斯明知公司存在大量假評論。這些五星評價據稱由他本人、員工及親屬撰寫，甚至盜用真實人物照片與虛構姓名，營造優良口碑。

伊州檢察長羅武(Kwame Raoul)表示：「Premium Home Service多年來利用假公司與假評論，欺騙急需家庭維修服務的消費者。我們將與聯邦單位合作，追究相關人士責任。」

Google 明尼蘇達州 芝加哥

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