在美留學生連三個月下滑 中國縮減近1.5萬居冠

美國國際學生人數在過去三個月逐漸減少。(pexels)

根據美國國土安全部「學生與交換學生資訊系統」(SEVIS)的最新數據顯示，美國境內持有效簽證的國際留學生 人數，在今年春季已連續三個月呈現下滑趨勢。從2026年2月至5月期間，持F-1及M-1簽證的在美活躍留學生總數持續縮減。

教育專家指出，上述減少趨勢應為「季節性常態」，儘管如此 中國留學生 仍居人數減少最多生源國首位，甚至比最大生源國印度縮減的人數還多。

報導指出，這段期間內持F-1及M-1簽證的在美留學生總數，從2月份的123萬4288人，逐步降至3月份的121萬7585 人、4月份的120萬4495 人，到了5月份更進一步減少至118萬8918 人。在短短三個月內，外籍留學生總人數累計減少了4萬5370人，整體跌幅約達3.7%。

統計資料顯示，縮減幅度最劇烈的時間點發生在2月至3月之間，單月減少了1萬6703 人(跌幅1.35%)；隨後3月至4月期間減少了1萬3090人(跌幅 1.08%)；4月至5月則再度下滑1萬5577人(跌幅 1.29%)。上述數據表明，2026年上半年在美的國際學生群體正持續萎縮。

在各國留學生人數方面，作為美國前兩大留學生來源國的中國、印度兩國，在此次跌幅中首當其衝。三個月內，中國籍留學生淨減少1萬4295 人，印度籍留學生則減少8778人。

中國留學生數由2月的23萬5322人逐月遞減至5月的22萬1027人。而印度同樣也從2月的35萬2644人下滑至5月的34萬3866人。

其他主要來源國如南韓學生人數從2月的4萬2951人降至5月的4萬1060人；越南從3萬4199人減至3萬3176人；沙烏地阿拉伯則從1萬1114人跌至1萬359人。