熱浪來襲 華府今起連3天迎華氏90多度高溫

上波熱浪來襲華府時，民眾在國家紀念廣場的噴水池旁消暑。(路透)

大華府 地區自18日(周一)起將遭受一波宛如盛夏的強烈熱浪 襲擊，氣象專家預估從周一到周三，每天都有可能刷新同期的歷史最高溫紀錄。

華府地區的新聞頻道氣象預報員提醒「大家做好防暑準備，」並指這幾天的最高氣溫將直逼華氏90度以上。

根據氣象紀錄，雷根國家機場(Reagan National Airport)18日的歷史最高溫，是早在1877年創下的華氏96度；杜勒斯機場(Dulles Airport)的當日紀錄則為1987年的華氏91度。氣象局預估，這兩項高溫紀錄在18日都有極高機率被改寫。19日的實測溫度甚至可能比18日更熱。

這波異常的大範圍高溫與可能正在發展的「超級聖嬰現象」(Super El Niño)有關。全美各地的反常乾旱已引發各界對野火、水資源供應以及糧食價格暴漲的深切擔憂。

慶幸的是，這波酷熱天氣預計在19日稍晚宣告終結。隨著一道冷鋒逼近，19日傍晚將迎來分散性陣雨及強雷雨，並伴隨劇烈天氣。21日起氣溫將出現「斷崖式降溫」，高溫暴跌回華氏65至71度之間，重回舒適涼爽的天氣。

氣象預告指出，18日白天晴到多雲，天氣酷熱。最高溫達華氏93至97度，比5月中旬的平均氣溫高出近20度。午後雪蘭多谷(Shenandoah Valley)北部及波多馬克高地可能出現零星局部雷陣雨，華府市中心預計維持乾燥。入夜後大致晴朗，低溫僅華氏66至74度，市中心夜間恐不低於70度，體感相當悶熱。

19日多雲時晴。高溫進一步飆升至華氏94至98度，體感潮濕且陣風增強。雷根機場當日歷史紀錄為95度，達拉斯機場為93度，高溫預計將雙雙被打破。

20日傍晚則迎來強雷雨，高溫90至95度。隨著冷鋒正式暴到，將觸發劇烈降雨與強對流天氣，為連續三天的極端熱浪畫下句點。

21日有雨，天氣明顯轉涼。高溫僅華氏65至71度，徹底擺脫酷暑，全天有局部陣雨。