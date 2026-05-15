槍殺華府以色列使館情侶 司法部求處兇嫌死刑

以色列駐華盛頓大使館館員李辛斯基(右)和美籍館員米爾格林(左)21日晚間在華府「首都猶太博物館」附近遭槍擊喪生。(美聯社)

聯邦司法部(Department of Justice)15日表示，將對涉嫌在華府猶太 博物館外槍殺兩名以色列 駐美使館職員的男子尋求判處死刑。檢方已正式向法院提交文件，確認將以聯邦層級的仇恨犯罪及謀殺罪名起訴被告。

嫌犯羅德里格斯(Elias Rodriguez，31歲)被控於去年5月在華府一場活動結束後，槍殺以色列使館職員李辛斯基(Yaron Lischinsky)與米爾格林(Sarah Milgrim) 。兩人當時剛離開位於首都的猶太博物館活動，據悉原本即將訂婚。

根據起訴書內容，羅德里格斯在犯案時高喊「解放巴勒斯坦 (Free Palestine)」，遭警方逮捕後還表示：「我是為了巴勒斯坦、為了加薩而做的。」檢方因此依「導致死亡的仇恨犯罪」等罪名起訴，並加入特殊裁定通知，以便後續依法求處死刑。

華府聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)15日在另一場記者會中表示：「我要向任何企圖在華府進行政治暴力的人傳達訊息，華府不是你可以這麼做的地方。你將被追究責任，並面對法律最嚴厲的制裁。」

檢方指出，仇恨犯罪指控意味著檢察官必須證明羅德里格斯犯案動機涉及反猶太主義。26歲的米爾格林為美國公民，30歲的李辛斯基則是來自以色列的在美工作外交人員。

根據檢方調查，嫌犯疑似事前經過縝密規劃。他於5月21日從芝加哥飛往華府地區，並將手槍放入托運行李。目擊者表示，案發前曾看到他在館外徘徊，隨後接近一群人並突然開槍。

監視器畫面顯示，兩名受害者倒地後，羅德里格斯仍持續靠近並追加射擊，期間甚至疑似重新裝填彈藥後才離開現場。

案發後，檢方指出，羅德里格斯走進博物館內並表示：「我是為了巴勒斯坦、為了加薩，我沒有武器。」他後續向警方供稱，十分崇拜一名2024年曾在以色列駐美大使館外自焚的美國空軍現役軍人，並形容對方是「勇敢的人」與「烈士」。

檢方在最新法庭文件中指出，羅德里格斯的犯案動機帶有政治、意識形態、民族及宗教偏見與仇恨，且刻意鎖定參加猶太青年專業人士活動的對象，以擴大犯罪影響。

目前羅德里格斯的辯護律師尚未對司法部決定發表回應。根據法院安排，他將於6月30日再次出庭，案件正式審判日期尚未確定。