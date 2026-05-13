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疑清理住家接觸鼠糞 伊州居民染漢他病毒

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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芝加哥衛生局提醒民眾留意漢他病毒。(芝衛生局臉書)
芝加哥衛生局提醒民眾留意漢他病毒。(芝衛生局臉書)

伊利諾州衛生官員12日宣布，正在調查一起潛在的漢他病毒(Hantavirus)病例。初步調查顯示，此個案與近期引發國際關注的郵輪爆發事件並無關聯。

伊州衛生汀(IDPH)指出，該名患者為溫納貝戈郡(Winnebago County)居民，該民眾疑似是在清理房屋時，透過接觸鼠類排泄物而感染病毒。該患者僅出現輕微症狀，且目前已經康復，並未住院治療。

州政府官員表示，該名患者近期並無國際旅遊史，也未曾與該郵輪疫情的任何患者有過接觸。此外，此個案所涉及的是不同種類的病毒株。

伊州衛生汀在聲明中表示：「與造成郵輪疫情、具備人傳人能力的『安地斯病毒株』(Andes strain)不同，北美的漢他病毒株目前並無人際傳播的紀錄。」官方同時重申，對於伊州居民而言，感染任何類型漢他病毒的風險依然維持在極低水平。

目前該個案樣本已送往美國疾病管制與預防中心(CDC)進行實驗室檢測以確認診斷，預計檢測結果需耗時約 10 天。

近期引發高度關注的「宏迪斯號」(MV Hondius)郵輪疫情，是於4月1日從阿根廷出發後爆發。截至目前，該郵輪疫情已導致三人死亡，共有九例確診。漢他病毒的症狀包括發燒、畏寒及肌肉痠痛，通常在暴露後一至八周內發作。

伊州與芝加哥公共衛生局證實，該郵輪上的乘客名單中並無伊利諾州居民。

根據官方數據，自1993年以來，伊利諾州累計僅出現過七例漢他病毒個案，最近的一例發生於2025年3月。衛生官員提醒，民眾在清理可能被齧齒類動物污染的空間(如閣樓、地下室或倉庫)時，應採取適當防護措施，避免揚起灰塵，以降低感染風險。

伊州 伊利諾州 郵輪

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