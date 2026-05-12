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川習會前夕 學者稱台灣憂心被美中「拿來交換」有道理

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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芝加哥全球事務協會(Chicago Global Affairs)副會長郭泓均。...
芝加哥全球事務協會(Chicago Global Affairs)副會長郭泓均。(郭泓均提供)

蘭德智庫(RAND Corporation)前台灣政策倡議主任、現任芝加哥全球事務協會(Chicago Global Affairs)副會長郭泓均(Raymond C. Kuo)表示，川習會面前，中方顯而易見在這次已經明確表示，台灣問題是這些討論中的首要任務，而川普是非常講求「交易性質」(Transactional)的人，所以，台灣方面的擔憂是有道理的，台灣方面主要擔心美國是否會為了與中國達成更好的協議，而換取在台灣問題上採取較疲軟的立場。

郭泓均說，造成這種局面的部分原因在於美國政府的「跨部會協調過程」以及美國的官僚體系。

通常情況下，當你舉行這類會議時，事前會進行大量的準備工作，人員會聚在一起反覆磋商細節，逐一解決非常複雜的問題。例如，目前的貿易協定平均需要大約10年才能達成。但現在，這些前期工作都還沒做，這意味著，當做了這些準備工作時，它實際上會限制各種選項，讓你對會議產生的結果有更大的確定性。目前卻缺乏這種前期工作，因此很難確定能達成什麼樣的協議。

郭泓均說，現階段美中關係基於三個公報，中方一直希望推動第四個公報來進一步界定台灣問題，但他並不預期美國會採納「第四個公報」，或公開表示接受中國對台灣的立場。不過情況真的很難說，中國不無可能會向美國提出一個巨大的報價，並藉此獲得成功。

例如中方可能保證關鍵礦產的供應、大量採購美國農產品(他們在大豆採購上已經這麼做了)、增加對美投資協議等。中國潛在可以擺上檯面的籌碼非常多。問題在於，這些籌碼與川普政府所重視的台灣價值相比，權重如何平衡？

中方也不一定能完全信任美方能履行任何達成的協議，如果達成協議恐怕也是比較短期的。中方可能會說：「讓我們從小處著手，先達成較小的協議，再逐步建立長期目標。」

如果美國認真的話，中方也可以給出非常大的經濟協議，但美國必須做幾件事：第一，取消出口管制；第二，確認台灣是最重要的事；第三則是，基本上嘗試發展出一種「兩強體系」(G2)或「大國共治」（Great Power Condominium），建立一種長期的關係，讓美國和中國就這樣瓜分勢力範圍。

川普 芝加哥 川習會

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