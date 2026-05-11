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芝街頭爆致命槍擊 亞裔Uber司機與高中生慘死車內

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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趙傑森(左)、強森(右)上周遭槍擊雙死。(庫克郡遏制犯罪組織)
趙傑森(左)、強森(右)上周遭槍擊雙死。(庫克郡遏制犯罪組織)

芝加哥西區日前發生雙死命案，一名優步(Uber)司機與一名高中籃球員乘客在車內遭槍擊身亡。警方10日發出1萬元獎賞，徵求能協助逮捕嫌犯的線索。

芝加哥警方表示，38歲的亞裔男子趙傑森(Jassen Cho，音譯)與18歲的強森(Damarion Johnson)於7日晚間8時30分左右，駕車行經西區Homan大道200號街區時，遭一輛灰色休旅車內人士開槍掃射。

兩人中槍後被緊急送醫。根據庫克郡法醫辦公室(Cook County Medical Examiners Office)資料，趙傑森於晚間8時54分在西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)宣告不治；強森則於8時57分在Stroger Hospital傷重身亡。法醫確認兩人皆因多處槍傷死亡，案件列為他殺。

庫克郡遏制犯罪熱線組織(Cook County Crime Stoppers)執行主任盧瑟福(Paul Rutherford)發表聲明表示，這起暴力事件毫無意義，奪走兩條生命，也讓兩個家庭陷入悲痛。「社區中一定有人知道兇手是誰，我們呼籲任何掌握資訊的人，即使只是看似微小的線索，也請匿名提供，」盧瑟福表示。

他指出，民眾提供的線索不僅可能幫助受害者家屬伸張正義，也有機會防止更多暴力事件在社區發生。如有任何信息，可匿名撥打(800)535-7867或上網：www.cpdtip.com。

根據親友表示，趙傑森居住於芝加哥北區Albany Park 一帶，他平時為一名財務分析師(senior financial analyst)，近半年為增加收入，開始兼職開優步車，趙平時生活活躍，喜歡閱讀與運動，也有固定健身習慣，親友形容他是「願意幫助任何需要的人」。

趙傑森(左)、強森(右)上周遭槍擊雙死。(庫克郡遏制犯罪組織)
趙傑森(左)、強森(右)上周遭槍擊雙死。(庫克郡遏制犯罪組織)

芝加哥 亞裔 槍擊

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模範少數代價 隱忍與絕望為華裔長者失智隱形殺手

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