效率高收費低 華裔洗錢組織淪墨國毒梟新寵 芝華男認罪

一名華人婦女林淑萍(Seok Pheng Lim，音譯)曾於2017年將這張照片傳送給一名位於墨西哥的華裔接頭人。該照片旨在證明販毒集團的信差已將34萬元現金，成功交付給一名位於紐約的洗錢組織成員。(美國聯邦法院證物)

一名芝加哥華人 男子鄭維亮(Weiliang Zheng，音譯)日前在聯邦法院認罪，承認協助一個跨國洗錢犯罪集團，將約300萬元的非法販毒所得，透過中國銀行體系從芝加哥轉移至墨西哥 。此案揭開了近年興起的「華裔 洗錢組織」如何取代傳統管道，成為墨西哥毒梟跨境運金的新寵。

報住芝加哥華人聚居麥金利公園(McKinley Park)區的鄭維亮，承認參與國際洗錢罪。根據量刑指南，他可能面臨至少5年10個月的監禁。其同夥羅迪雄(Di Xiong Luo，音譯)目前則在等待審判。

檢察官指出，在2016年至2018年間，鄭與羅負責在芝加哥各處停車場接收毒品犯罪所得，現場清點現金後交付給聯絡人。2018年4月，兩名喬裝成洗錢者的臥底探員將兩人逮捕；當時兩人正交付9萬5000元的現金，並提供多個用於轉帳的中國銀行帳戶。

諷刺的是，這項跨國犯罪對基層執行者而言似乎並不優渥。紀錄顯示，鄭維亮兩年來的報酬僅約5元；而現居奧勒岡州的羅迪雄甚至窮到無法自理前來芝加哥出庭的機票與住宿費，最終由法官裁定由政府支付。

此案僅是美國政府打擊華裔洗錢集團行動的一環。聯邦緝毒局(DEA)2015年底發現，華裔洗錢組織正迅速取代墨西哥本土洗錢者。相比之下，華裔組織不僅收費更低，且作業效率更高。

這套洗錢術的核心在於「鏡像交換(對敲)」(Mirror Swaps)。集團在美國境內的經紀人接收毒品現金後，會將其留在美國，隨後從其在中國境內的帳戶轉出同等價值的人民幣，匯入毒梟指定的中國帳戶。接著在墨西哥進行第二次交換，將資金轉為披索。

這種模式讓資金徹底繞過美國銀行監管系統，也避免了毒梟在運送大筆現金往返美墨邊境時，被執法部門攔查充公的風險。

在2020年的一場審判中，駐墨西哥的洗錢頭目甘先兵(Xianbing Gan，音譯)被判處14年徒刑。儘管他辯稱自己只是經營海鮮貿易的商人，但證據顯示其利用貿易掩護洗錢。

隨後在2023年，甘先兵的合夥人潘海平(Haiping Pan，音譯)也在芝加哥聯邦法院認罪，承認洗錢金額高達6200萬元。潘於2022年在墨西哥城國際機場被移交給美方探員。檢察官指出，潘海平是美國歷來定罪最高層級的洗錢者之一。他於2004年從中國移居墨西哥瓜達拉哈拉，在涉足洗錢前曾經營玩具進口生意。檢方估計，他透過洗錢獲利約25萬元。

美國聯邦調查局(FBI)與國土安全部(HSI0正持續追蹤此類「中、美、墨」金流鐵三角，試圖從源頭截斷販毒集團的財務生命線。