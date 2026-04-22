維州公投出爐 民主黨主導選區重畫案勝出

維州21日投票重畫國會選舉選區，初步結果顯示民主黨支持的重畫方案，獲得較多票數。(美聯社)

根據維吉尼亞選舉委員會(Virginia Board of Elections)網站的非官方統計數據，維州選民在21日的選舉中，通過允許州內民主黨重新畫分國會選區版圖的方案，新的地圖將沿用至2030年。此舉被視為全美圍繞「選區畫分操控」(gerrymandering)角力的重要一環。

根據美聯社報導，截至21日晚間約82%選票開出情況下，支持修憲的「贊成」陣營以50.3%微幅領先，「反對」陣營則為49.7%，顯示選情極為膠著。選民此次被問及，是否同意修改州憲法，授權州議會可暫時採用新的國會選區地圖。

該修正案若全面落實，將允許民主黨重新畫分選區，目標是在聯邦眾議院 爭取多達四席，進而可能影響國會整體權力平衡。目前維州國會代表團由六名民主黨議員與五名共和黨 議員組成。新選區地圖預計將沿用至2030年。

民主黨人士指出，此舉是對川普 先前鼓勵共和黨主導州份重新畫分選區的回應，特別是德州等州已成功推動有利於共和黨的選區調整。整體而言，維州此次公投被視為全國層級「選區戰」的縮影。

共和黨對21日投票結果此提出強烈質疑，並已對重畫選區的合法性提出法律挑戰。維州最高法院預計將在特別選舉後審理相關案件，最終裁定是否允許重新畫分。外界關注，未來是否仍會出現更多訴訟。

選舉投票率方面，全州參與度相當高。根據維州公共事務資料(Virginia Public Access Project)，提前投票人數已超過137萬人，接近上一次全州選舉的150萬人規模，顯示選民對此議題高度關注。

各地投票情況亦呈現差異。初期數據顯示，共和黨主導地區投票踴躍，而北維部分傳統民主黨票倉投票相對較低。不過在4月11日「超級周六」動員活動後，北維投票率顯著回升，部分投票站在選舉最後數小時出現人潮。

以費爾法克斯郡(Fairfax County)為例，截至晚間8時30分，「贊成」票為8萬752張，「反對」為3萬1552張；當地選務機構估計，約41.1%登記選民參與投票。勞登郡(Loudoun County)方面，約8萬7346人支持修憲、5萬6673人反對；威廉王子郡(Prince William County)則出現晚間投票激增情況，總投票數約14萬張，多數傾向支持修憲。

在民意層面，支持與反對雙方皆主張聚焦「公平性」。有選民表示，希望制度能確保所有人被平等對待，但現實政治環境迫使各方採取「以牙還牙」策略。支持者認為，若其他州持續進行黨派重畫選區，維州亦須採取對應措施以維持競爭平衡。

反對者則批評，該修正案是民主黨的「權力擴張」，可能削弱共和黨選民代表性，甚至質疑選務過程透明度。