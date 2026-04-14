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根據駕駛紀錄決定保費高低 伊州推公平車險

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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伊州車險不斷上升，民間團體呼籲改革聲浪增加。(美聯社)
伊州車險不斷上升，民間團體呼籲改革聲浪增加。(美聯社)

伊利諾州汽車保險費近年大幅飆升，使擁車成本持續上升，甚至讓部分家庭難以負擔。對此，州內正推動一項名為「推動駕駛改革(Driving Change)」的立法，主張將保費計算更聚焦於駕駛實際行車紀錄，並加強監管機制，以建立更公平且可負擔的保險制度。

該提案已納入州參議會法案，內容除針對汽車保險外，也試圖遏止房屋保險費用上漲。法案日前已獲州眾議會通過，目前正待參議會審議。支持者指出，現行制度下，保險公司未必以駕駛安全表現作為主要依據訂價，導致費率缺乏透明與公平性。

法案核心在於賦予伊州保險廳(Illinois Department of Insurance)更大權限，得以審查保險費率、提出質疑，並在必要時要求業者對消費者退費。支持者表示，目前除懷俄明州外，伊州是少數未能事前阻止過高或不公平保費的州之一。

此外，法案也提出，未來若保費調漲超過10%，業者須提前至少60天通知，避免民眾在帳單到來時措手不及。

保險業界則強烈反對相關改革，並提出以「研究」作為替代方案，建議由伊利諾大學(University of Illinois)轄下的風險管理與保險研究單位進行分析。但批評者指出，該研究機構資金部分來自保險業，恐影響其獨立性，難以回應當前問題。

倡議人士表示，隨著保費上升，許多居民，尤其在公共交通不便地區，因無力負擔保險而被迫放棄用車，影響工作與生活。部分駕駛轉而無保險上路，亦可能面臨罰款與吊銷駕照等後果，形成更大的經濟壓力與公共安全風險。

同時，極端氣候帶來的損失亦推高保險成本，保險公司在部分州調漲費率或縮減承保範圍，使消費者承受更大壓力。支持改革者指出，應透過制度調整，讓保費更貼近駕駛行為，並建立有效監管，確保消費者權益。

目前該法案仍待州參議會審議，未來是否通過，將牽動伊州保險市場改革走向。

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