波士頓看世界盃 火車票價飆漲4倍

波士頓市區豎立FIFA招牌迎接世足賽到來。(路透)

波士頓 地區足球迷若計畫搭乘火車前往吉利球場(Gillette Stadium)觀看2026年世界盃 ，現在就該開始存錢了。麻州運輸廳(MBTA)日前確認，從波士頓市中心車站往返吉利球場的車票價格將提高到80元，比平時20元票價飆漲四倍。

根據The Athletic報導，波士頓主辦委員會計畫提供往返福克斯伯勒(Foxborough)比賽的巴士服務，票價可能高達90元。

對於已經因世界盃門票價格高昂而感到疲憊的足球迷來說，這種公共運輸票價的激增，無疑成為另一個負擔。距離開賽僅兩個多月，吉利球場將承辦七場比賽，其中包括英格蘭國家隊的賽事。

英格蘭球迷支援協會(Football Supporters' Association)旗下的Free Lions Fans' Embassy在社交媒體上譴責了這次的大幅調高交通票價。

該組織寫道：「平時只需20元的往返票，卻漲到這個價位，我們感到非常失望，」該組織表示，「這次比賽的情況和許多環節一樣，都是對球迷的剝削。」

2026年世界盃被宣傳為美國足球的里程碑，但高昂的門票價格已引發美國與全球球迷的強烈批評。國際足球總會(FIFA)日前釋出新一輪門票時，將世界盃決賽最高票價自8680元調升至1萬990元。

Category 2票價由去年12月的5575元提高至7380元，Category 3票價也從4185元飆升至5785元。

與此同時，紐約與新澤西 的賓州車站(Penn Station)部分區域將僅對世界盃門票持有人開放，其他通勤者可能無法進入車站。此舉將影響前往MetLife球場觀看比賽的乘客。據NorthJersey.com報導，賓州車站只允許持票者在比賽開始前四小時搭乘NJ Transit列車進入新州。

新澤西-紐約世界盃主辦委員會發言人表示：「我們正與FIFA及區域交通夥伴密切合作，完善比賽期間的綜合運輸方案。我們會在完整方案公布後，與大家分享詳細資訊，預計數周內做出宣布。」