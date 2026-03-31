30年翻2倍 芝加哥房地產稅漲幅超越薪資成長

庫克郡芝加哥市的房地產稅，30年來增幅高達211%。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州庫克 郡財長帕帕斯(Maria Pappas)辦公室最新研究顯示，過去30年，庫克郡內各政府機構徵收的房產稅增幅是通膨的兩倍，超越平均薪資成長，造成居民負擔危機。

帕帕斯30日發布的報告指出，許多政治領導人，包括民主黨成員，利用州法律漏洞規避房產稅限制，呼籲伊利諾州州長普立茲克及民主黨主導的州議會推動重大改革，並協助地方徵稅單位削減支出。

帕帕斯聲明指出，「2025年，伊利諾州住宅房產稅率位居全美第一，芝加哥商業房產稅率更是全國最高，」她表示，是時候讓州長、州議會與地方政府提出可行的改革方案，保障納稅人權益。

報告顯示，庫克郡2024年徵收房產稅達192億元，相較1995年的68億元增長近182%，同期通膨僅上升91%，平均薪資增幅161%。其中，芝加哥市內房產稅在過去十年增幅尤其驚人，市政府與芝加哥公立學校(CPS)因應州政府要求支付增加的退休金支出而被迫調高稅額。2024年，芝加哥市內房產稅總額近89億元，1995年為29億元，增幅達211%。

此外，庫克郡共有132個郊區政府、學校、區公所及其他機構，也將房產稅從不到40億元提高到103億元，漲幅160%。153個學區負責約55%的房產稅收入，過去30年稅額增幅達189.4%，主要用於支付教師薪資、教材、交通、校舍維護與建設等開支。

報告指出，1990年代中期通過的「房產稅增額限制法」(PTELL)原意限制年度房產稅增幅不得超過通膨或5%，但該法存在大量漏洞，地方政府普遍利用規避。此外，稅收增量融資區(TIF)數量與稅收在過去30年激增，這項開發支出，並不受PTELL限制。

帕帕斯建議改革方向包括：堵塞法律漏洞、合併如柏溫(Berwyn)、橡樹公園(Oak Park)、河森林鎮(River Forest)等市府、關閉低就讀率學校、恢復地方政府所得稅分成，以及整合教師退休基金等。報告也提到，可透過提升州收入(如增加銷售稅或所得稅調整)作為替代財源，但過去多次嘗試均未成功。

普立茲克對此表示，州政府正努力增加對地方學校資金補助，以降低房產稅負擔，「雖然還未達全國平均，但已取得顯著進展。」他說，納稅人應向地方學校董事會提出疑問，要求控制稅率。共和黨 州長候選人貝利(Darren Bailey)則承諾降低房產稅，但普利茨克批評其缺乏可行方案資助學校，且其私立學校課程爭議性大。

帕帕斯指出，房產稅問題不僅影響民生，也將在2026年選舉成為熱門議題。