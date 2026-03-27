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擔憂個資外洩 移民報稅人數減少

特派員黃惠玲／即時報導
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部分報稅服務機構稱，今年移民報稅人數出現減少。(美聯社)
部分報稅服務機構稱，今年移民報稅人數出現減少。(美聯社)

隨著報稅截止日臨近，一些報稅專員表示，移民族群報稅人數減少，原因是擔心個人資訊可能被移民機構掌握。

威斯康辛州南密爾瓦基一間報稅所的專員阿拉孔(Hugo Alarcon)指出，今年業務相比往年有所放緩。阿拉孔說，他的多數客戶長期以來都是西語社群，甚至有部分客戶已服務30年之久。

「許多客戶在詢問是否應該報稅，因為對移民執法有所顧慮。」阿拉孔表示。他指出，大約40%的客戶不相信其資訊會保密，甚至一些合法居留者也因擔心將家人暴露於無證狀態而猶豫報稅。

阿拉孔補充，部分客戶甚至要求委任授權書(Power of Attorney)，以防家人面臨遣返風險，可見社群對國稅局可能與移民局共享資訊感到恐懼。

阿拉孔進一步解釋說，簽署該授權書，主要避免直接暴露個人資訊，例如移民家庭中可能有部分成員沒有合法身份。透過POA，報稅專員可以代表納稅人遞交報稅資料，減少個人資訊直接與稅務或其他政府機構接觸的風險。此外，即便簽署人本身有合法身份，他們擔心若自己報稅，資料可能間接揭露家中無證成員的情況。POA可以讓信任的人代為處理，降低家人被查詢或追蹤的風險。

另方面，POA可以授權會計師或報稅專員完整處理報稅流程，包括簽署、遞交文件以及回應稅局問題，讓納稅人不必親自出面。

對此，國稅局(IRS)表示，聯邦法律通常保護納稅人資料不被其他機構取得，但在有限的法律例外情況下仍可能分享。阿拉孔強調，「報稅是義務，尤其是對於有工作、全年已繳稅的人。報稅可能會獲得退稅，因此應該履行義務。」

儘管如此，仍有部分納稅人表示會按時報稅。一名報稅人Enrique Victoriano說，儘管大環境對移民不友善，但「我還是每年都會報稅。」

當地福斯新聞曾聯繫國稅局，詢問是否會與美國移民及海關執法局(ICE)共享資料，但尚未收到回覆。

ICE 國稅局 移民

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