台北建中機研隊征戰美國 深耕STEM奪伊州卓越影響力獎

建中機研隊獲得「伊州中部卓越影響力獎」，老師王鼎中(右二)與駐芝台北經文處處長類延峰(右三)分享榮譽。(特派員黃惠玲／攝影)

台北市立建國高級中學機器人研究校隊日前抵伊利諾州參加國際知名的FIRST Robotics Competition(FRC)高中機器人競賽，該隊以多年來深入推廣STEM教育的成果，獲頒伊州中部「卓越影響力獎」。

建中機研隊25日拜會駐芝加哥台北經濟文化辦事處，獲處長類延峰、副組長黃奕龍、教育組組長朱旭華歡迎。類延峰表示，台灣學生在科技與創新領域具備高度潛力，透過國際競賽不僅能驗證實力，也讓世界看見台灣優勢，期待未來應持續結合本身強項與國際經驗，培養具全球競爭力的人才。

建中機研校隊隊長李文喆表示，團隊抵美後即前往拜訪去年晉級總決賽的強隊，實地觀摩其機器設計與訓練場地，對方甚至自行搭建大型工作空間，令團員印象深刻。他指出，美國隊伍在設計風格上較為「大型且豪放」，與台灣隊伍精細導向不同，讓團隊獲得許多嶄新思維，「跳脫原本工程框架，重新思考機器優化方向」。

FRC競賽由美國非營利組織FIRST主辦，每年1月公布全新題目，參賽隊伍需在短短數週內完成設計與製作。今年賽題涉及大量場地物件辨識與自動操作，建中團隊導入NVIDIA開發的Jetson嵌入式系統，結合雙鏡頭進行影像辨識與機器學習，讓機器可自主判斷場上物件位置，減少人為操作誤差，提升競賽表現。

此外，團隊在「戰情分析」亦展現高度競爭力。透過「特選人才」已獲交通大學資工系錄取的高三學生楊承諺負責的即時數據分析系統，在比賽暫停後短短數秒內，可迅速完成場上數據統計與戰力分析，並提供策略建議。該系統不僅即時整合各隊表現、預測對手戰術，並協助隊伍制定應對方案。目前已有全球30多支隊伍採用類似系統，顯示建中團隊在軟體與數據應用上的領先優勢。

帶隊教師王鼎中表示，此行不僅是參賽，更重要的是拓展學生國際視野，透過與世界強隊交流，學生能學習不同解題策略，提升實作與應變能力。他也感謝駐處協助安排大學參訪，讓學生接觸美國頂尖研究環境。該隊日前於皮歐利亞(Peoria)賽事中，以多年來深入推廣STEM教育的成果，獲頒伊州中部「卓越影響力獎」。

教師團隊施佩佩、周業凱提到，出國參賽讓學生學習自理生活、協調分工，從「做機器」延伸至「做人處事」，培養責任感與同理心。高一學生葉宸宇指出，團隊合作讓他體會分工與信任的重要；另一名學生魏允迦則分享募款與工程紀錄經驗，帶來很大刺激與成長。吳泉孟則說，學會了優先處理最重要的事，合理分配時間與精力。

建中機研隊每年自近百名申請者中遴選約30餘名學生組隊。該41人隊伍在26日至28日將於西北郊Forest View Educational Center(地址：2121 S Goebbert Rd, Arlington Heights, IL 60005)比賽，歡迎前往為隊伍加油。

建中機研部分隊隊員。(特派員黃惠玲／攝影)

建中機研隊隊長李文喆。(特派員黃惠玲／攝影)

就讀高三的楊承諺，負責即時數據分析系統。(特派員黃惠玲／攝影)

建中機研隊拜訪駐芝台北經文處。(特派員黃惠玲／攝影)