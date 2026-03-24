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芝女大生遭無證客槍殺 川普批「是拜登讓他們進來」

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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25歲的梅迪納涉嫌開槍打死芝加哥女大生。(DHS)
25歲的梅迪納涉嫌開槍打死芝加哥女大生。(DHS)

針對芝加哥羅耀拉大學(Loyola University)女大一新生高爾曼(Sheridan Gorman)遭無證客槍殺事件，總統川普表示，這起悲劇「令人心碎」，接著說「這些人是拜登讓他們進來的，我們正在把他們遣返，我們會很快把他們遣返。這就是為什麼移民與海關執法局(ICE) 如此重要。他們做得非常好。」

川普將此次槍殺事件與非法移民政策直接聯繫，並讚揚ICE在執法與遣返上的工作，引發新一輪移民政策辯論。

高爾曼在19日與朋友在芝加哥的密西根湖畔散步時，遭一名戴口罩的男子接近並開槍擊中頭部當場死亡。芝加哥警方迅速逮捕涉嫌兇手梅迪納(Jose Medina-Medina，25歲)，這名男嫌為來自委內瑞拉的移民，目前面臨一級謀殺及其他嚴重罪名指控。

國土安全部(DHS)指出，梅迪納於2023年非法入境美國，後因小偷案件在芝加哥被捕並釋放，引發外界對伊州「庇護政策」的批評。ICE已向地方提出拘留要求，呼籲勿將其釋放。

在案件進一步引發全國關注之際，川普公開評論此案，稱這起悲劇「令人心碎」，並將責任歸咎於現行移民政策。他表示，需要更嚴格的邊境執法與遣返措施，並稱ICE在執法與維護社區安全方面作用重要。川普表示，類似案件證明需要加快遣返和更嚴厲的移民邊境控制。

川普的評論引發政治對立，一方面支持者認為案件凸顯了對非法移民政策的缺失，另一方面批評者則指責將個案政治化。伊利諾州州長辦公室曾對媒體表示，悲劇應被尊重，反對以此為政治工具。

該案件也引起伊州庇護法案「信任法」(Illinois TRUST Act)的討論焦點，該法律禁止地方執法單位與聯邦移民機構合作執行遣返。法律分析指出，若僅依移民拘留要求，地方不得主動配合，唯有涉及重大刑事指控時，嫌犯才能依州法繼續羈押。

梅迪納目前因涉嫌肺結核等健康問題在醫療中心接受治療，其下次羈押聽證會延至3月27日。法律專家指出，儘管移民拘留要求受到限制，但由於州級謀殺指控存在，嫌犯幾乎肯定將在州監獄繼續關押，待刑事程序進行後再可能面臨聯邦移民訴訟程序。

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