ICE探員抵達亞特蘭大機場支援安檢

ICE探員23日一早出現在亞特蘭大機場支援安檢。(路透)

聯邦運輸管理局(TSA)員工因為已連續數周未領薪資工作，出現大量人員請假或辭職，導致全美多處主要機場出現大規模安檢排隊情況。23日有影片顯示，包括移民海關執法局(ICE )探員在內的聯邦執法人員，已抵達喬治亞州哈茲菲爾德–傑克遜亞特蘭大 國際機場(Atlanta Hartsfield‑Jackson International Airport)，協助TSA處理安檢長龍及人潮管控。

目擊者指出，部分探員穿著標示有「POLICE/ICE」字樣的背心，出現在安檢區域。安檢隊伍一度排到機場入口外並延伸至下客區，旅客等待時間長、場面壅擠。

國土安全部(DHS)已宣布將部署聯邦探員至受影響最嚴重的機場，以支援安檢作業。

這次部署是由白宮下令，目的是緩解因TSA人手短缺所造成的安全檢查壓力；TSA員工尚未收到薪資且人力嚴重不足，使部分機場人力出現高達30–40%的缺勤率。

此舉引發不同層面的評論與批評。美國最大聯邦工會表示，ICE探員並未接受專業航空安檢訓練，不宜替代TSA工作，恐造成安全風險而非真正紓解問題。

此外也有批評指出，此部署可能將執法人員置於其未受專門培訓的崗位，並可能在某些旅客間引發緊張或不安。

自2月中旬起，由於聯邦預算僵局未能通過國土安全部的撥款案，使部分機構進入部分停擺模式。TSA員工因無薪工作，已導致數百人離職或臨時請假，直接影響機場安檢線運作效率。美國主要機場安全線長時間排隊等待情形也因此加劇，部分旅客因過長安檢時間錯過航班，引起旅客與航空界不滿。

已知將部署 ICE 及聯邦安全人力的機場：亞特蘭大哈茲菲爾德–傑克遜國際機場、芝加哥歐海爾國際機場(Chicago O'Hare International Airport)、克里夫蘭霍普金斯國際機場(Cleveland Hopkins International Airport)、休士頓威廉·P·霍比機場(Houston William P. Hobby Airport)、休士頓喬治·布希機場(Houston George Bush Intercontinental Airport)、 紐約甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)、紐約拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)、紐奧良阿姆斯壯國際機場(Louis Armstrong New Orleans International Airport)。

其他還有波多黎各聖胡安國際機場(Luis Muñoz Marin International Airport, San Juan)、紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)、費城國際機場(Philadelphia International Airport)

、鳳凰城天空港國際機場(Phoenix Sky Harbor International Airport)、匹茲堡國際機場(Pittsburgh International Airport)、西南佛羅里達國際機場(Southwest Florida International Airport, Fort Myers)。

以上機場因 TSA 人力短缺與安檢排隊延長，正面臨加派人力協助的壓力；ICE人員的角色主要是 協助安檢流程與人潮管理，而非傳統的移民執法查緝。