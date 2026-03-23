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芝女大生湖邊散步突遭無證客槍殺 犯案前曾兩度被釋

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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18歲的羅耀拉大學新生高爾曼(Sheridan Gorman)遭無證客槍殺。(gofundme)
18歲的羅耀拉大學新生高爾曼(Sheridan Gorman)遭無證客槍殺。(gofundme)

芝加哥警方22日傍晚宣布，日前在密西根湖畔開槍射殺一名羅耀拉大學(Loyola University)女學生的槍手，為來自委內瑞拉的無證客。美國國土安全部(DHS)隨後指出，該名涉嫌在芝加哥槍殺大學生的委內瑞拉籍非法移民，是於拜登政府期間入境美國，且在犯案前曾兩度被釋放，再次引發外界對移民政策與治安問題的關注。

根據國土安全部資料，25歲的梅迪納-梅迪納(Jose Medina-Medina)涉嫌於上周四(19日)凌晨，在芝加哥湖畔槍殺18歲的羅耀拉大學新生高爾曼(Sheridan Gorman)。

芝警指出，案發時間約為凌晨1時30分，當時高爾曼與友人沿湖邊散步。嫌犯戴著口罩接近，當高爾曼試圖逃離時，遭對方開槍擊中頭部身亡，嫌犯隨後逃往附近公寓大樓，警方根據監視器將其追捕到案，梅迪納被控一級謀殺罪、一項一級謀殺未遂罪、三項以開槍方式加重攻擊罪，以及加重非法持有武器罪。

國土安全部表示，該嫌犯於2023年5月拜登政府任內被邊境單位查獲後釋放；同年6月，又因在芝加哥梅西百貨(Macy's)行竊被捕，但隨後在芝加哥作為「庇護城市」(sanctuary city)的政策下，再度自地方羈押中釋放。

國土安全部代理助理部長畢斯(Lauren Bis)指出：「高爾曼原本擁有大好前途，卻被這名冷血兇手奪走生命。」她批評相關政策「讓這名非法移民在犯下駭人聽聞的謀殺案前兩度被釋放」，並呼籲伊利諾州州長與芝加哥市政府承諾，不再將此類嫌犯釋回社區。

死者家屬則發表聲明，形容高爾曼「充滿愛心，是每個人的啦啦隊」，對她的離世深感悲痛。家屬表示，高爾曼當晚與朋友前往密西根湖畔，是為了觀賞極光。不料，一名「從黑暗中現身」的槍手突然出現並開槍。

法院紀錄顯示，梅迪納於2023年6月中旬，涉嫌在芝加哥市的梅西百貨旗艦店竊取價值132元的商品而被逮捕。當時他登記的住址為羅傑斯公園(Rogers Park)西Touhy大道1222號，該地址為利昂海灘公園(Leone Beach Park)，公園場館曾被芝市府改為移民收容所；該公園位於這次案發湖畔的北界。

紀錄顯示，梅迪納當時以「自行具結」(無需保釋)方式獲釋，但之後未曾出庭。2023年7月首次未到庭後，法官岡薩雷斯(Peter Gonzalez)批准延後30天審理。當梅西百貨代表於改期後出庭時，梅迪納再次缺席，法官隨即簽發逮捕令，要求其若被拘押需繳納50元保證金方可釋放。

然而，該逮捕令始終未被執行，直到上周五(20日)警方執行搜索令時，才將梅迪納拘捕歸案。目前警方尚未公布犯案動機，案件仍在調查中。

25歲的梅迪納-梅迪納(Jose Medina-Medina)涉嫌槍殺芝加哥一名...
25歲的梅迪納-梅迪納(Jose Medina-Medina)涉嫌槍殺芝加哥一名大學女生。(DHS)

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