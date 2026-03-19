安檢之亂 芝機場進入春假高峰 費城人力緊通道減半

芝加哥公校春假來臨，芝航管局提醒旅客歐海爾機場安檢人潮增加，最好提前到機場。(特派員黃惠玲／攝影)

包括芝加哥 公校等許多伊利諾州學區春假將於下周展開，芝加哥兩大機場旅客預期激增。芝加哥航空管理局(Chicago Department of Aviation)表示，歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)與中途機場(Midway International Airport)旅客或面臨比平常更久的安檢等候時間。此外，為因應人員不足，費城國際機場(Philadelphia International Airport)即日起暫時關閉三個安檢通道。

芝航管局指出，春假一向是全年最繁忙的旅遊時段之一，機場自19日起旅運量明顯攀升，高峰期將持續約12天，預估兩座機場將有超過370萬人次進出。其中歐海爾機場最繁忙日為19日，單日旅客量將突破29萬6000人次；中途機場則以20日為高峰。

官方表示，已加派客服與安全人員支援現場運作，並建議旅客預留充足時間，國內航班至少提前兩小時、國際航班至少三小時抵達機場。然而，全美近期安檢排隊時間波動明顯，部分機場甚至出現一至兩小時以上的等候情況，增加出行不確定性。

芝兩大機場目前並未提供即時安檢等候時間資訊。雖然旅客可透過MyTSA手機應用程式查詢，但在聯邦政府部分停擺期間，相關數據更新不及時，準確性受到影響。

此次延誤除受春假人潮影響外，也與運輸安全管理局(TSA)人力吃緊密切相關。由於國土安全部(DHS)預算尚未通過，聯邦政府自2月14日起進入部分停擺，至今已逾一個月，約5萬名TSA安檢人員在無薪狀態下工作，且越來越多人員請假或辭職。

為因應人力不足現況，費城機場宣布從18日起暫時關閉三個安檢通道，原有六個主要安檢區僅剩一半運作，以集中人力維持效率。

波士頓羅根國際機場(Logan International Airport)近期亦傳出安檢壓力升高。由於人力不足與春假旅客增加，部分時段安檢排隊時間明顯拉長，有關當局建議旅客提早數小時抵達機場，以避免延誤登機。