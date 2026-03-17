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伊州關鍵初選今投票 政壇版圖面臨世代大洗牌

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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伊州國會代表團有多位議員不再參選連任，多個選區出現激烈競爭。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州國會代表團有多位議員不再參選連任，多個選區出現激烈競爭。(特派員黃惠玲／攝影)

17日為伊利諾州選民初選投票日，選舉結果將決定未來多年該州在華府的政治版圖。此次初選被視為「一個世代以來最重要的初選」，多位重量級政治人物正面交鋒，競爭激烈。

此次選舉將帶來顯著人事更替。全州國會代表團中，三分之一席次將在今年11月大選後出現新面孔，包括國會眾議院五席，以及將由資深聯邦參議員德賓(Dick Durbin)退休後空出的參議院席位。在選區畫分高度政治化的伊州，許多選區的勝負幾乎在初選階段即已決定。

世代交替也吸引大量外部資金湧入。來自超級政治行動委員會(Super PAC)與各類利益團體的資金超過5000萬元，甚至在部分選區與候選人募款規模相當，使電視與網路廣告鋪天蓋地。

投票率成為此次選舉關鍵。儘管非總統選舉年通常投票率較低，但分析人士預測，由於選民高度關注總統川普政府強化移民執法，芝加哥及周邊地區投票情況可能相對踴躍。截至16日晚間，芝加哥已透過郵寄與提前投票投出超過18萬8000張選票，明顯高於2022年同期的約11萬6千張，以及2018年的13萬1千張。

民主黨聯邦參議員初選由三位重量級人物領跑，包括聯邦眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)、副州長史特拉頓(Juliana Stratton)，以及聯邦眾議員凱利(Robin Kelly)。三人將與另外七名候選人競爭。其中印裔的克利什納穆希擁有全國數一數二的競選資金，史特拉頓在近期民調中快速追趕，而凱利也被視為不可忽視的競爭者。

多個國會選區出現擁擠戰局。第2選區方面，前聯邦眾議員小傑克森(Jesse Jackson Jr.)試圖重返政壇，被視為領先者之一，但仍需面對庫克郡委員米勒(Donna Miller)與州參議員皮特斯(Robert Peters)等競爭者。

第9選區則有多達15名候選人角逐，包括艾文斯頓(Evanston)市長畢斯(Daniel Biss)、華裔州參議員黃凱煥(Hoan Huynh)等。

選區包括華人聚居橋港區、華埠的國會第7選區因資深眾議員戴維斯(Danny Davis)退休而出現13人混戰，芝加哥市財長Melissa Conyears-Ervin與州眾議員福特(La Shawn Ford)被視為熱門人選，但結果仍難預料。

州級方面，四名民主黨候選人競爭接替即將卸任的州審計長曼多扎(Susana Mendoza)，包括州眾議員Margaret Croke、州參議員Karina Villa、湖郡財長韓裔的Holly Kim，以及州眾議員Stephanie Kifowit。

在庫克郡，郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)面對芝42區區長萊利(Brendan Reilly)的挑戰；郡估價官凱吉(Fritz Kaegi)則力拚連任。

整體而言，此次初選競爭激烈，部分選區候選人多達十人以上，加上郵寄選票仍將陸續寄達，最終結果可能不會在選舉當晚立即明朗，為伊州政壇未來增添更多變數。

伊州初選17日投票。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州初選17日投票。(特派員黃惠玲／攝影)

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