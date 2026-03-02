芝全城提前投票今啟動 9票所設中文選舉官

芝加哥選委會宣布提前投票啟動，且今年投完票送給選民的貼紙也推出全新版本。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 市選舉委員會宣布，全市50個選區(Ward)提前投票 已於2日啟動，並將持續至3月16日，其中包括南華埠與周邊的11、12、14區，還有北華埠及附近的46、47、48區等全市共九處提前投票所，都有提供中文選舉官服務。

芝加哥選委會主席賀南德茲(Marisel Hernandez)表示，全市50個提前投票所以及選委會辦公室(69 W. Washington 6th floor)、超級投票站(137 S. State St.)的提前投票站開放時間為：周一至周五上午9時至下午6時、周六上午9時至下午5時、周日上午10時至下午4時。而超級投票站及全市50區的提前投票站，3月17日選舉日當天也將從上午6時，開放至晚間7時。

賀南德茲說，凡居住在芝加哥的合法選民，均可在任何提前投票地點投票，不受居住選區限制。她也提到，距離初選僅剩兩周，天氣或突發狀況都可能影響投票安排，呼籲選民提前投票，以確保順利完成公民責任。

賀南德茲說，由於今年伊州包括國會參眾議員均有人不再競選連任，在候選人眾多的情況下，截至目前已有超過17萬5000份郵寄投票(Vote By Mail)申請，其中超過2萬6000名選民已寄回選票。

因郵政總局已發出提醒，無法保證郵寄選票會在寄出當天完成郵戳處理。這意味著即使選民在選舉日前數天寄出選票，郵戳仍可能延後數日；若郵戳日期晚於3月17日，選票將無法計入，因此最好在3月12日及之前寄回選票，以確保選票能夠計入票數。此外，全市50個提前投票站、S超級投票站及選委會辦公室均設有安全投遞箱，供選民投遞郵寄選票。

伊利諾州線上選民登記已於初選前關閉，但尚未登記或需要更新姓名、地址的選民，仍可於提前投票站或選舉日當天現場登記，需攜帶兩種(其中一項須顯示目前住址)身分證明文件，到提前投票所辦理現場選民登記。

選委會同時表示，選民可登入官方網站(chicagoelections.gov)查詢登記狀態、下載樣本選票、查找投票地點及確認郵寄選票進度。

華埠11區的提前投票所在馬觀公園(McGuane Park，2901 S. Poplar Ave.)，12區則在麥金利公園圖書館(1915 W. 35th St.)，其他設有中文選舉官服務的還包括14區的亞珠高地圖書館(5055 S. Archer Ave.)、39區的北公園行政樓(5801 N. Pulaski Rd.)、42區Historic Lawson House(803 N. Dearborn St.)、46區杜魯門學院(Truman College, 1145 W. Wilson Ave.)、47區威利斯公園(Welles Park, 2333 W. Sunnyside Ave.)、48區邊水圖書館(Edgewater Library, 6000 N. Broadway St.)，以及市中心的超級投票站。